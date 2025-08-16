Gaujienas muižas pilij svin 175 gadus

Jau vakar, 15. augustā, viesus pie sevis aicināja gaujienieši, lai trīs dienu garumā skaistajai Gaujienas muižas pilij svinētu 175. dzimšanas dienu. Te, kā senos laikos, varēja sastapt grezni tērpušos kungus un dāmas, svētku organizatori bija parūpējušies, lai to norisē piedalītos arī savulaik Gaujienā vasaras vadījušais Jāzeps Vītols ar kundzi Anniju un dzejnieks Ojārs Vācietis, kurš laikā, kad pilī vēl bija vidusskola, tur aizvadīja savus skaistākos jaunības gadus,par kuriem nu bija pārtapuši paši gaujienieši. Senās dejas varēja vērot vēsturiskās dejas kolektīva “Senvedere” izpildījumā,kā arī noskatīties teātra uzvedumu un klausīties mūziku.
Piektdien ar savu konditora mākslu Gaujienā rādīja arī kūku cepējas, un tur apskatei un nogaršošanai bija izlikti vesneiedomājamākie konditorejas mākslas darbi. Baudot svētku gardumus, īpašo noskaņu pastiprināja izgaismotais pils pagalms un video projekcijas zīmējumi uz pils fasādes.
Sestdien svētki pilij turpinās ar telpu un muzeja apskati, bet vakará ar koncertuzvedumu “Uz vienas stīgas” un svètku balli.
Rít jau tradicionáli Gaujienas kapos notiks kapusvètki, atceroties Mūžībā pavadītos laikabiedrus.
Foto: Ainars Gaidis
