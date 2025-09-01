Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Foto: Zinību diena Alūksnē

Laura Felša - 01.09.2025 - 15:27
Šis mācību gads Alūksnē nāk ar pārmaiņām – pilsētā ir viena skola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (AVĢ) – Glika, Lielā Ezera un Kanaviņu ielā. Līdz ar to, mācības uzsāks kuplāks skolēnu skaits. No 1. līdz 12. klasei, kā arī pirmsskolas grupā skolā mācīsies 1024 bērni un jaunieši, 105 pedagogi un 30 saimnieciskie darbinieki. “Esiet zinātkāri un aktīvi! Uzsāksim jaunu mācību cēlienu, spodrinot savu, savas skolas, novada un valsts vārdu. Katrs var paveikt labāko, atbilstoši savām spējām,” pārliecināta ir AVĢ direktore Uva Grencione – Lapseniete.

