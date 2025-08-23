Foto: Ziedu paklājs “LV – 4301”

Sandra Buliņa: “Šodien tie ir tikai ziedi, bet aiz tā visa slēpjas atmiņas, sajūtas, latviskums – apzināšanās par savas dzimtenes mīlestību.”
Godinot Baltijas ceļa 36. gadadienu, ikvienam Alūksnes novada iedzīvotājam bija iespēja būt klātesošam un nest ziedus no sava dārza, lai kopīgi izveidotu ziedu paklāju “LV – 4301”, simboliski atainojot Baltijas ceļu.
Pasākuma nosaukums ir “LV – 4301”, proti, Alūksnes pilsētas pasta kods, jo šogad akcentē tieši Alūksnes pilsētas 105. gadadienu. Tapa skaists Alūksnei veltīts ziedu zīmējums – kompozīciju tradicionāli veidoja Alūksnes novada Kultūras centra darbinieces kopā ar mazpulcēniem un aktīvākajiem iedzīvotājiem. Klāt bija arī draugi no Igaunijas politiski represēto biedrības “Lauztā rudzupuķe”.
Strautiņu, Ziemeru un Alūksnes mazpulku vadītāja Sandra Buliņa ik gadu piedalās šajā pasākumā. “Es kopā ar ģimeni piedalījos Baltijas ceļā, stāvējām Cēsu novadā. Tā bija neaizmirstama kopības sajūta. Liela nozīme bija tam, ka mans vīratēvs bija liels Latvijas patriots,” atceras S. Buliņa, kura neslēpj prieku par to, ka bērni šodien zina, kas ir Baltijas ceļš, jo viņa runā un stāsta jaunajai paaudzei par šiem notikumiem pirms 36 gadiem. “Arī šodien noteikti dotos šāda veida miermīlīgā akcijā, ja būtu tāda nepieciešamība. Visu cieņu tiem, kuri cīnās, stāv un krīt par savu zemi Ukrainā. Aktīvajiem mazpulcēniem novēlu turpināt būt tikpat darbīgiem un azartiskiem. Prieks, ka šādos pasākumos piedalās ne tikai paši bērni, bet arī viņu ģimenes locekļi. Kas gan mums ir svarīgākais? Ģimene! Šodien tie ir tikai ziedi, bet aiz tā visa slēpjas atmiņas, sajūtas, latviskums – apzināšanās par savas dzimtenes mīlestību,” saka S. Buliņa.
