Sestdiena, 31. janvāris
Tekla, Violeta
Foto: Velta grāmatu Dzidras Mazikas piemiņai

15:51 31.01.2026

Agita Bērziņa

31.janvāris Dzidras Mazikas dzīves gājuma stāstā kļuva par vēl vienu nozīmīgu dienu – notika Alūksnes novada politiski represēto kluba “Sarma” jaunākās grāmatas “Piemiņai…” atvēršanas svētki. Šoreiz grāmata veltīta kluba ilggadējai vadītājai Dzidrai Mazikai (1937-2025).

Dzidra Mazika Alūksnes politiski represēto klubu “Sarma” vadījusi 20 gadus, kuru laikā paveikts apjomīgs un nozīmīgs darbs. Saglabātas vēstures liecības nākamajām paaudzēm, izdotas vairākas grāmatas, tapušas videofilmas ar represēto cilvēku atmiņu stāstiem, apzinātas Latvijas nacionālo partizānu darbības vietas un uzstādītas piemiņas plāksnes. Liela vērība veltīta jaunās paaudzes izglītošanai, kā arī aktīvai līdzdalībai represijās cietušo piemiņas izstādes izveidē Alūksnes novada muzejā. Ik gadu klubs “Sarma” Dzidras Mazikas vadībā organizēja piemiņas pasākumus 25. martā un 14. jūnijā, godinot komunistiskā genocīda upurus. “Lai caur šiem atmiņu stāstiem Dzidra Mazika turpina mūs iedvesmot nesavtīgam darbam valsts un novada labā, vēstures izzināšanā, paušanā un liecību saglabāšanā un lai tā ir atgādinājums ikvienam cik viens cilvēks ar savu neatlaidību sirdsdegsmi var izdarīt un iekustināt!”.

Vairāk par grāmatas atvēršanas svētkiem – otrdien “Alūksnes un Malienas Ziņās”.

