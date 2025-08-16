Foto: Torņa ielas apkaimes svētkos

Šogad Alūksne svin savu 105. dzimšanas dienu, un jubilejas gadā īpaša dāvana pilsētniekiem ir Alūksnes pilsētas Apkaimes svētki. 16. augusta vakarā notika trešie un pēdējie – Torņa ielas – apkaimes svētki, kuri iedzīvotājus un citus interesentus pulcēja starp 13. un 15. Torņa ielas namiem.
Svētkos par mūziku rūpējas Juris Ķirsons ar dēlu Robertu no Balviem.
Lai gan sākumā šķita, ka svētku apmeklētāju saulainajā, bet diezgan drēgnajā augusta vakarā ir maz, vēlāk visi sarūpētie galdiņi jau bija apdzīvoti un deju placis pildījās ar dejotājiem. Aptaujātie visi kā viens atzina – šādi svētki kvartālos šķiet vajadzīgi, un, jo biežāk tādus rīkos, jo ļaudis pieradīs un nāks kuplākā skaitā.
Pasākumā darbojas labdarības kafejnīca, kuras laikā ir iespēja ziedot kopienas labam darbam. Torņa ielas apkaimes iedzīvotāji atzina, ka starp daudzdzīvokļu mājām vajadzētu omulīgākus soliņus, kur satikties un parunāties, kā arī atjaunot savu laiku nokalpojušo bērnu rotaļu laukumu.
Pasākuma organizatori – Alūksnes Kultūras centra darbinieki – atzina, ka pēc trešajiem svētkiem izvērtēs, kā gājis un atbilstoši tam plānos nākamos.
Reportāža no svētkiem – nākamajā laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.
