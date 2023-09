Foto: Sporto ar Jaunsardzi

Šodien Alūksnes vidusskolā debitēja jauns pasākums “Sporto ar Jaunsardzi”, kas, iespējams, kļūs par tradīciju. Dienas garumā gan pie skolas ēkas Lielā Ezera ielā, gan Kanaviņu ielā piedalījās jaunāko un vecāko klašu skolēni, kuriem šajā dienā bija iespēja iejusties jaunsargu ādā.

Pasākumu vadīja jaunsargu vienības instruktore Inese Marķitāne ar savu jaunsargu vienību. “Alūksnes un Malienas Ziņas” fiksēja pasākuma norisi pašiem mazākajiem skolēniem, taču vēlāk darbojās arī lielākie.

“Pasākuma vadīšana gandrīz pilnībā uzticēta jaunsargiem – viņi ir gan aktivitāšu autori, gan vadītāji, un var redzēt, ka tieši tas skolēniem patīk. Iespējams, šī ir viņu pirmā saskarsme ar jaunsargu organizāciju, un varbūt pēc dažiem gadiem arī viņi iesaistīsies,” stāsta I. Marķitāne.

Skolēni sacentās dažādās stafetēs, pārbaudot savu veiklību gluži kā to nodarbībās dara paši jaunsargi. Trāpīga bumbas mešana mērķī, skriešana ar ekipējumu, stafete “neuzkāp uz mīnas” un citas. Pasākumā bija iespēja arī īpašā teltī apskatīt jaunsargu ekipējumu.

Alūksnes vidusskolas direktore Ilze Līviņa uzsvēra – tradīcijas mēs veidojam paši, akcentējot to, kas visiem kopīgi ir svarīgs, un viena no šīm vērtībām ir patriotiskā audzināšana un pilsoniskā līdzatbildība. “Ir svarīgi, lai bērns neuzdod jautājumu, piemēram, kāpēc mēs atkal atbalstām Ukrainu. Tādēļ mēs organizējam daudzveidīgas aktivitātes, kas ļauj šo nozīmību izprast. Patriotisms sākas no mazumiņa, arī no tā, vai mēs piedalāmies valsts svētkos, kā tajos uzvedamies, tērpjamies, vai izrādām cieņu mūsu vērtībām. No jaunsargiem skolēni var daudz mācīties,” vērtē I. Līviņa.

Pasākuma dalībnieki norises vērtēja atzinīgi, atzīstot, ka te apvienotas vairākas svarīgas lietas vienuviet – sportiskās aktivitātes brīvā dabā, patriotiskā audzināšana, kā arī saliedēšanās ar klasesbiedriem jaunā mācību gada sākumā jautrās stafetēs.