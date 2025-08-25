Foto: Skolotāji iegūst jaunas zināšanas

Uzsākot jauno mācību gadu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā šodien notiek profesionālās kompetences pilnveides kursi “Plašākas izglītības pieredze: Praktiski risinājumi darbam ar bērniem, jauniešiem.”.
Pedagogiem iespēja piedalīties kopīgā lekcijā un izvēlēties divas no sešām praktiskajām darbnīcām, kurās kopā ar pieredzējušiem speciālistiem strādā pie aktuāliem jautājumiem – klasvedības, emocionāli izaicinošu situāciju risināšanas, digitālās drošības, prevencijas un saliedētības stiprināšanas.
Komentāri (2)
Ļoti daudz maizes vajadzēs, lai mums būtu ļoti laba izglītība.
Tikai maksimas maizi par 39 santīmiem daudz. Un būs mums izglītība.