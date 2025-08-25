Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Foto: Skolotāji iegūst jaunas zināšanas

Laura Felša - 25.08.2025 - 11:01
136
2

Uzsākot jauno mācību gadu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā šodien notiek profesionālās kompetences pilnveides kursi “Plašākas izglītības pieredze: Praktiski risinājumi darbam ar bērniem, jauniešiem.”.

Pedagogiem iespēja piedalīties kopīgā lekcijā un izvēlēties divas no sešām praktiskajām darbnīcām, kurās kopā ar pieredzējušiem speciālistiem strādā pie aktuāliem jautājumiem – klasvedības, emocionāli izaicinošu situāciju risināšanas, digitālās drošības, prevencijas un saliedētības stiprināšanas.

Laura Felša

