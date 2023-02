Foto: Skatē tiekas vokālie ansambļi

Šodien Alūksnes Kultūras centrā izskanēja Alūksnes novada vokālo ansambļu skate, kurā piedalījās astoņi kolektīvi – seši no Alūksnes un divi no Balvu novada. “Lai viss, ko šodien redzēsim, dzirdēsim un arī vērtēsim, nāk no sirds, un būtu mūsu sirds dziesmas, darbi un domas!” skates dalībniekiem, klausītājiem un žūrijai vēlēja Alūksnes novada Kultūras centra direktores vietniece Sanita Eglīte. Katrs ansamblis skatē izpildīja divas pašu izvēlētas dziesmas – vienu no tām – a cappella. Kolektīvu sniegumu vērtēja Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģents Uldis Kokars, Alūksnes Kultūras centra kora “Atzele” diriģents un Siguldas koru apriņķa virsdiriģents Jānis Baltiņš , Apes tautas nama jauktā kora “Ape” un sieviešu vokālā ansambļa vadītāja Sandra Oto. U. Kokars pēc skates pateicās visiem ansambļiem par dalību skatē un par to, ka veidojas arī jauni kolektīvi, bet arī atzina, savu ietekmi uz kolektīvu darbību un sniegumu atstājuši kovida gadi. J. Baltiņš uzsvēra, ka vokālie ansambļi ir svarīga sastāvdaļa pašvaldībās, kas sniedz kultūras pienesumu. Viņš akcentēja, ka skate ir sava veida kolektīvu darbības inventarizācija, un tā ir nepieciešama, jo nedrīkst ieslīgt pašapmierinātībā. “Novēlu jums kopā degt par lietu, ko darāt, klausīties un papildināt citam citu, lai ansamblis justos kā vienots veselums ar vienotu ritmu, ar emocijām, kas iepriecina klausītājus. Lai labi dziedātu, ir daudz jādzied. Un arī to jums novēlu!” sacīja J. Baltiņš. Savukārt S. Oto atminējās pēdējo kopīgo skati Alūksnes un Apes novadu vokālajiem ansambļiem un pauda cerību, ka nākamgad skatē piedalīsies vairāk ansambļu. Savu vēlējumu viņa izteica ar dziesmas vārdiem: “Tu tikai dziedi/ un vairāk it neko./ Un aizmirsti tās savas tūkstoš domas…”I pakāpi skatē ieguva Liepnas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa” (vadītāja Lilita Spirka), Balvu novada sieviešu vokālais ansamblis “Rasa” (vadītāja Karīna Romanova), Veclaicenes pagasta vīru vokālais ansamblis (vadītāja Ilze Briediņa). II pakāpe – Jaunannas pagasta jauniešu vokālajam ansamblim “Mūza” (vadītāja Inese Vilciņa), Jaunannas pagasta sieviešu vokālajam ansamblim “Trallas” (vadītāja Inese Vilciņa), Annas pagasta jauktajam vokālajam ansamblim “Tik un tā” (vadītāja Leonora Dambīte). III pakāpe – Mālupes pagasta sieviešu vokālajam ansamblim (vadītāja Agate Delpere) un Balvu novada Lazdulejas sieviešu vokālajam ansamblim “Vālodzītes” (vadītāja Karīna Romanova).