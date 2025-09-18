Šodien, 18. septembrī, Alūksnes novada seniori īpaši plašā lokā svinēja novada Kultūras centra jubileju. Pateicības vārdus par sadarbību saņēma katra novada pagasta senioru kopas vadītāji.Svētku dalībnieki priecājās par Kultūras centra sarūpēto īpašo svētku sveicienu – Havjera un Ineses muzikālo sniegumu. Arī šogad svētku dalībnieki piedalījās konkursā par garšīgāko marinējumu, cepumu un saldo dzērienu. Vairāk lasiet otrdienas, 23. septembra laikrakstā.
Foto: Seniori svin Kultūras centra jubileju ar dziesmām un gardumiem
20:26 18.09.2025
