Foto: “Satiec savu meistaru!” Apē

Piektdien un sestdien vairākās vietās Latvijā, tostarp Alūksnes novadā un Apē, notiek pasākumi “Satiec savu meistaru”. Apes tautas nama amatnieku studija “Ape” piedāvā apgūt aušanas prasmes . Rāda un māca Apes audējas Anda Plauma, Anna Dundure, Maruta Veinberga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

NODARBĪBAS ALŪKSNES NOVADĀ:

31.martā martā no pulksten 16.00 līdz 19.00 Alūksnes Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studijā “Kalme” nodarbība “Celu jostu aušana”, meistare Ineta Leja (pieteikšanās: 29121708);

31.martā no pulksten 17.30 līdz 20.30 Mālupes Saieta namā nodarbība “Cimdu valnīša adīšana”, meistare Mudīte Pētersone. Uz nodarbību līdzi jāņem piecas adatas, dažādu krāsu dziju kamoliņi (pieteikšanās: 26585594);

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

1.aprīlī no pulksten 10.00 līdz 14.00 “Racupkalnā”, Alsviķu pagastā, nodarbība “Mālošanās”, meistars Uģis Puzulis. Piedāvājumā ekskursija un trauku gatavošana ar lipināšanas metodi (pieteikšanās: 29243010). Dalība visās nodarbībās bez maksas.

NODARBĪBAS APES TAUTAS NAMA RADOŠO IDEJU CENTRĀ (IEEJA NO PAGALMA PUSES):

31.martā no pulksten 10.00 līdz 16.00 un 1.aprīlī no pulksten 10.00 līdz 14.00 – auduma tapšana – no diegu uzvilkšanas līdz audumam un ieskats jostiņu aušanā. Sīkāka informācija pa tālruni: 26323341 (Anda).