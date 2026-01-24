Foto: Rallija "Alūksne" pirmā diena

Piektdienas vakarā Alūksnē sākās rallijs “Alūksne”, kas ar dinamiskām un aizraujošām cīņām turpinās arī šodien. Šogad rallijam bija pieteikušās gandrīz 100 ekipāžas, kas ir viens no lielākajiem dalībnieku skaitiem sacensību vēsturē. Uz starta stājās sportisti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas, apliecinot sacensību augsto starptautisko līmeni.
Pēc pirmās sacensību dienas rezultātiem rallija “Alūksne” līderpozīcijā izvirzījās Mārtiņš Sesks/Renārs Francis. Otrajā vietā ierindojās igauņu ekipāža Karls Martins Volvers (K.M.Volver A.Sõna). Tikmēr trešo pozīciju pēc pirmās dienas ieņēma Lielbritānijas ekipāža Filips Allens (P.Allen C.Drew) . Sacensību rezultātiem var sekot līdzi – šeit.
Vairāk par ralliju lasi – Alūksnē startē divu dienu rallija festivāls!
Rallija servisa parkā liela rosība
Foto: Raimonds Volonts
Komentāri