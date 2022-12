Foto: Projekta “Manas saknes manā Apē” noslēguma pasākums

Trešajā adventē, 11. decembrī, Apes tautas namā uz projekta “Manas saknes manā Apē” noslēguma pasākumu pulcējās Apes ģimenes, kuras piedalījušās projektā un topošajai grāmatai izstāstījušas savus dzimtu stāstus. Pašlaik uzrakstīti 36 dzimtu stāsti, bet projekta darba grupa ir ceļā uz 100. Pasākumā projekta iniciatore un idejas autore Ilva Sāre pastāstīja par katru no ģimenēm, iepazīstināja ar darba grupu, to, kā veicas ar stāstu tapšanu, kāds bijis process un pauda apņēmību iesākto turpināt. Svētdienas pēcpusdienas satikšanās pasākumā pulcējās kupls skaits projektā iesaistīto ģimeņu, turklāt viens otru priecēja ar skaistiem priekšnesumiem, radot Ziemassvētku noskaņu. Reportāžu no pasākuma lasiet laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas.”

Teksts un foto: Sandra Apine