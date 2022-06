Foto: Plānots ieviest kā obligātu mācību priekšmetu

No 1. līdz 11. jūnijam poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, notiek Jaunsardzes centra organizētās valsts aizsardzības 1.mācību gada nometne 10. klašu skolēniem un 1. vai 2.kursa audzēkņiem no profesionālajām izglītības iestādēm. 56 nometnes dalībnieku vidū bija arī seši dalībnieki no Alūksnes novada.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nometnes dalībniekiem ir iespēja pilnveidot un nostiprināt praktiskas iemaņas, kuras apgūtas mācību gada laikā valsts aizsardzībās mācībā (turpmāk tekstā: VAM). Skolēni padziļināti apgūst lauka kaujas un šaušanas iemaņas, piedalās ierindas mācības nodarbībās, kā arī nostiprina pirmās palīdzības sniegšanas prasmes un saņem pirmās palīdzības apliecības, kuras būs derīgas, lai kārtotu autovadītāja apliecības. Jāatzīmē, ka VAM tiek īstenots daudzās izglītības iestādēs Latvijā, katru gadu pievienojot ievērojamu skaitu jaunu izglītības iestāžu. Šobrīd VAM tiek īstenota 97 skolās Latvijā, un to apgūst 5359 skolēni. Sākot ar 2024.gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest visās valsts vidējās izglītības iestādēs kā obligātu mācību priekšmetu. Pieteikšanās nometnēm gan notiek pēc brīvprātības principa.