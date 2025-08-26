Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Foto: Pedagogi turpina izglītoties

Alūksniešiem.lv redakcija - 26.08.2025 - 19:24
131
0
Foto: Esēnija Lielbārde

Arī šodien Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkā Glika ielā Alūksnes novada skolotāji turpina mācības un iegūst jaunu pieredzi.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas “Plašākas izglītības pieredze: Praktiski risinājumi darbam ar bērniem, jauniešiem.” mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu skolēnu, skolotāju, skolas darbinieku un skolas partneru sadarbību, lai apzinātu veicinātu plašāku skolēnu izglītības pieredzi, radot mūsdienu prasībām atbilstošu, drošu, iekļaujošu un uz līdzdalību balstītu skolas vidi.

Alūksniešiem.lv redakcija

