Foto: Nosvinēti 25. Bānīša svētki

Šodien jau 25. reizi norisinājās tradicionālie Bānīša svētki, kas notika Gulbenē, Stāmerienā un Alūksnē – kopīgi dēvētās Bānīša zemē. Šī gada svētku moto bija “Tā nav dzīve, tas ir kino”, tādēļ apmeklētāji piedzīvoja īstam kino cienīgus mirkļus – ar prieku, smiekliem un pārsteigumiem. Galvenajā lomā, kā allaž, bija pats Bānītis.
Alūksnes stacijā valdīja koferu noskaņa – dalībnieki ieradās ar saviem vintage ceļojuma koferiem, piedalījās koferu parādē un veiklības stafetēs. Bērni priecājās piepūšamajās atrakcijās, bet svētku gaisotni ar mūziku piepildīja apvienība “Pusnakts brigāde”.
