Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Foto: Nosvinēti 25. Bānīša svētki

Aivita Lizdika - 06.09.2025 - 21:44
145
0

Šodien jau 25. reizi norisinājās tradicionālie Bānīša svētki, kas notika Gulbenē, Stāmerienā un Alūksnē – kopīgi dēvētās Bānīša zemē. Šī gada svētku moto bija “Tā nav dzīve, tas ir kino”, tādēļ apmeklētāji piedzīvoja īstam kino cienīgus mirkļus – ar prieku, smiekliem un pārsteigumiem. Galvenajā lomā, kā allaž, bija pats Bānītis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes stacijā valdīja koferu noskaņa – dalībnieki ieradās ar saviem vintage ceļojuma koferiem, piedalījās koferu parādē un veiklības stafetēs. Bērni priecājās piepūšamajās atrakcijās, bet svētku gaisotni ar mūziku piepildīja apvienība “Pusnakts brigāde”.

+ 33
0 Likes

Aivita Lizdika

Līdzīgi raksti

Foto: 1. septembris Ziemeros un Liepnā

Foto: Zinību diena Alūksnē

Foto: “Latvijas skolas soma” izrādēs arī trīs alūksnietes

Foto: Ciemos pie jubilāriem – Alūksnes Kultūras centram 10!

Foto: Pedagogi turpina izglītoties

Foto: Skolotāji iegūst jaunas zināšanas

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.