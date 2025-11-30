Foto: Noslēgusies Alūksnes novada amatierteātru skate

Alūksnes novada amatierteātru skate pulcē radošākos un aizrautīgākos novada skatuves mākslas entuziastus, lai godinātu amatierteātru tradīciju un parādītu skatītājiem savus jaunākos veikumus. Alūksnes Kultūras centrā varēja noskatīties un līdzi dzīvot četrām amatierteātru izrādēm. Uz skatuves kāpa Zeltiņu pagasta amatierteātris “Kontakts” (režisore Gunita Paleja), Malienas pagasta “Pakāpiens” (režisore Rūta Bokta), Liepnas pagasta “Troksnis” (režisore Inese Toka) un Alsviķu pagasta “Aplis” (režisore Monika Upeniece).
Bija gan pārpratumi, gan sulīgs humors, ko uz skatuves visās izrādēs skatītājiem nodeva ikviens talantīgais aktieris, pateicoties režisoru ieguldītajam darbam un enerģijai. Žūrijai nebija viegls uzdevums un šīs dienas rezultāti ir sekojoši:
- pakāpe (37 punkti) – Malienas pagasta amatierteātris “Pakāpiens”, izrāde “Balle sākas”;
- pakāpe (39 punkti) – Liepnas pagasta amatierteātris “Troksnis”, izrāde “Kāzas”;
- pakāpe (43 punkti) – Zeltiņu pagasta amatierteātris “Kontakts”, izrāde “Salauztā atslēga”;
A pakāpe (46 punkti – izvirzīti uz reģionu skati) – Alsviķu pagasta amatierteātris “Aplis”, izrāde “Trīs resnītes”.
Pirmā plāna aktrise – Marina Spirka
Otrā plāna aktrise – Ina Zvirbule
Otrā plāna aktieris – Andrejs Cauka
Gada režisors – Monika Upeniece
Gada izrāde – “Trīs resnītes”
