Foto: Mārtiņš Vilsons tiekas ar alūksniešiem

Godinot Baltijas ceļa 36. gadadienu, Alūksnes novada muzejā tikšanās ar aktieri Mārtiņu Vilsonu, kurš piedzīvojis savas dzīves sākumposmu Sibīrijā. Režisores Dzintras Gekas dokumentālā filma “Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons” ļauj ieskatīties izsūtīto bērnu un viņu pēcteču likteņos, kas ietver piedzimšanu izsūtījumā, atgriešanos Latvijā un cīņu par identitāti svešā, nereti atsvešinātā vidē. “Alūksnē esmu trešo reizi. Redzu, kā pilsēta attīstījusies. Es brīnos un priecājos, cik gan daudz talantīgi mākslinieki nāk tieši no Alūksnes! Jums te ir īpaša aura. Es novēlu Alūksnes novada ļaudīm – nepazaudējiet latvietību! Paldies Dievam, latvieši nav tirgotāju tauta – mums ir citas kolosālas vērtības, kas domātas, lai apdāvinātu plašo pasauli. Iesaku visiem “iet prom” no sīkumainības – vairāk jādomā par lietām, kas ir aiz materiālā labuma. Ticiet man, visas labās domas piepildīsies,” sarunā ar laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnālisti saka Mārtiņš Vilsons.
Pēc filmas noskatīšanās aktieris kopā ar Alūksnes novada muzeja, Alūksnes politiski represēto kluba “Sarma” un Igaunijas politiski represēto biedrības “Lauztā rudzupuķe” pārstāvjiem devās nolikt ziedus un aizdegt piemiņas sveces pie Mātes tēla.
Reklāma