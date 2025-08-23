Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Foto: Mārtiņš Vilsons tiekas ar alūksniešiem

Laura Felša - 23.08.2025 - 18:47
33
0

Godinot Baltijas ceļa 36. gadadienu, Alūksnes novada muzejā tikšanās ar aktieri Mārtiņu Vilsonu, kurš piedzīvojis savas dzīves sākumposmu Sibīrijā. Režisores Dzintras Gekas dokumentālā filma “Dzimuši Sibīrijā. Mārtiņš Vilsons” ļauj ieskatīties izsūtīto bērnu un viņu pēcteču likteņos, kas ietver piedzimšanu izsūtījumā, atgriešanos Latvijā un cīņu par identitāti svešā, nereti atsvešinātā vidē. “Alūksnē esmu trešo reizi. Redzu, kā pilsēta attīstījusies. Es brīnos un priecājos, cik gan daudz talantīgi mākslinieki nāk tieši no Alūksnes! Jums te ir īpaša aura. Es novēlu Alūksnes novada ļaudīm – nepazaudējiet latvietību! Paldies Dievam, latvieši nav tirgotāju tauta – mums ir citas kolosālas vērtības, kas domātas, lai apdāvinātu plašo pasauli. Iesaku visiem “iet prom” no sīkumainības – vairāk jādomā par lietām, kas ir aiz materiālā labuma. Ticiet man, visas labās domas piepildīsies,” sarunā ar laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnālisti saka Mārtiņš Vilsons.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pēc filmas noskatīšanās aktieris kopā ar Alūksnes novada muzeja, Alūksnes politiski represēto kluba “Sarma” un Igaunijas politiski represēto biedrības “Lauztā rudzupuķe” pārstāvjiem devās nolikt ziedus un aizdegt piemiņas sveces pie Mātes tēla.

+ 21
0 Likes

Laura Felša

Līdzīgi raksti

Foto: Apes svētkos godina jaundzimušos

Foto: Ape svin svētkus

Foto: Ziedu paklājs “LV – 4301”

Ražas novākšana iekavējusies

Gleznās ataino mīlestību pret vecajiem kokiem

Foto: Kolberģī top Baltijas ceļa ziedu rota

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.