Foto: “Lai smaids ir vienīgais, no kā rodas grumbiņas jaunajā gadā!”

Šādu vēlējumu gada nogales svētkos saņēmām no kolēģes “Ziemeļlatvijā” Līgas Orleanas, un tas ir tik vienkāršs un sirsnīgs, lai kļūtu par virsrakstu.
Jau trešo gadu pēc kārtas laiks starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu trim reģionālajiem laikrakstiem – “Dzirkstele”, “Ziemeļlatvija” un “Alūksnes un Malienas Ziņas” – ir īpašs. Tā ir tradīcija, kas ļauj uz mirkli apstādināt darba dunu, lai teiktu paldies kolēģiem par pleca sajūtu un smeltos iedvesmu jaunam darba cēlienam. Šogad svētku moto “Svētki pilī!” aizveda mediju saimi uz Alūksnes Jauno pili, kur vēsturiskā gaisotnē tika svinēta draudzība, kopīga izaugsme un reģionālās žurnālistikas spēks.
Paldies kolēģiem, kuri atbrauca ciemos, paldies Alūksnes novada muzejam – pils saimniekiem – par viesmīlīgo uzņemšanu, paldies katram, kurš mums palīdzēja sarīkot šo svētku mirkli!
Redaktores paldies “Alūksnes un Malienas Ziņas” komandai par rosīgo darbu visa gada garumā, kas žurnālistiem reizēm iesniedzas 24/7 režīmā un par ikdienas atbalstu! Paldies lasītājiem, sadarbības partneriem, visiem laikraksta draugiem, pateicoties kuriem avīze divreiz nedēļā ir Jūsu pastkastītē! Rīt būs atkal jauna diena, jauna darba duna un nemainīgais, uzticīgais ceļš pie lasītāja.
Reportāža no trīs redakciju svētkiem 30. decembra numurā.
Fotogrāfi: plašā žurnālistu saime
