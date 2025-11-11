Foto: Lāčplēša dienas ekumeniskais dievkalpojums

Lāčplēša dienas ekumeniskajā dievkalpojumā Alūksnes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā godina visus Latvijas brīvības cīnītājus. Par klātesošajiem, viņu ģimenēm, par visiem, kuri rūpējas par Latviju aizlūdz: Kājnieku skolas kapelāns, luterāņu mācītājs, virsleitnants speciālists Dāvis Sargūns; Mācību Vadības Pavēlniecības vecākais kapelāns, Romas katoļu baznīcas priesteris, kapteinis speciālists Ilmārs Kravalis; Alūksnes luterāņu draudzes mācītājs Magnus Bengtsons; Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo draudzes priesteris Konstantīns.
“Katrs karavīrs ir Latvijas vērtību, spēka un drosmes simbols. Šajā dienā mēs klusā piemiņā noliecam galvas to karavīru priekšā, kuri atdeva savas dzīvības, viņu varonība ir mūsu tautas nākotne. Mūsu armija ir apliecinājums tam, ka Latvija ir brīva, tā ir drošībā. Lai Dievs svētī Latviju, Alūksni, Kājnieku skolu, Latvijas Nacionālos bruņotos spēkus. Lai jūsu sirdīs vienmēr ir patriotisms,” uzrunā saka Mācību Vadības Pavēlniecības vecākais kapelāns, Romas katoļu baznīcas priesteris, kapteinis speciālists Ilmārs Kravalis.
