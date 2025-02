Foto: Godina brīvības cīnītājus un pauž atbalstu Ukrainai

Šodien Alūksnē divi piemiņas brīži – somu brīvprātīgo pulka “Ziemeļu zēni” karavīru atceres brīdis, kas veltīts Alūksnes atbrīvošanas cīņām, kā arī Ukrainas trešās kara gadadienas piemiņas brīdis. Pasākumi notika pie piemiņas akmens blakus Bānīša stacijai un pie Mātes tēla.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

2019. gada 23. februārī, atzīmējot vēsturisko notikumu simtgadi, pie Alūksnes dzelzceļa stacijas tika atklāts piemiņas akmens, kas atvests no Somijas Austrumu robežas. Kā vēstī Alūksnes novada muzejs, Latvijas Neatkarības kara laikā, 1919. gada februārī – maijā, sīvās kaujās Alūksne tika atbrīvota no lieliniekiem. Ziemas un pavasara kaujās līdzās latviešiem un igauņiem piedalījās arī somu brīvprātīgo pulka “Ziemeļu zēni” karavīri, kurus vadīja igauņu izcelsmes pulkvedis Hanss Kalms. “Ziemeļu zēni” jeb Pohjan Pojat bija Somijas brīvprātīgo pulks, kas no 1919. gada janvāra līdz aprīlim piedalījās Latvijas un Igaunijas brīvības cīņās. Daudzi pulka karavīri bija somu jēgeri, kuri jau Pirmā pasaules kara laikā bija karojuši Latvijas teritorijā.

Pie Mātes tēla pulcējās kā alūksnieši, tā ukraiņi. Ikviens nolika svecīti kā atbalsta simbolu Ukrainai – 24. februārī apritējis jau trešais gads, kopš agresorvalsts iebrukuma.