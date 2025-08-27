Foto: Ciemos pie jubilāriem – Alūksnes Kultūras centram 10!

Tieši pirms desmit gadiem durvis vēra renovētais Alūksnes Kultūras centrs (AKC) un šai jubilejai par godu iestādes darbinieki ciemos ielūdz laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” kolektīvu, lai kopīgi atskatītos uz notikumiem šo desmit gadu laikā.
Kultūras centrā darbojas septiņi amatierkolektīvi: TLMS “Kalme”, AKC U.Sedlenieka ATT “Slieksnis”, AKC Senioru koris “Brūklenājs”, AKC Skolotāju koris “Atzele”, AKC senioru dāmu deju kolektīvs “Sidraba pavediens”, AKC Deju kolektīvs “Jukums” un AKC Deju kolektīvs “Olysta”.
Kopumā pa šiem gadiem notikuši 1843 publiskie pasākumi, kurus klausījušies un skatījušies 382 508 apmeklētāji. Augstākais pasākumu un apmeklētāju skaits bija 2018. un 2019. gadā, bet apmeklējums un
pasākumu skaits pēc Covid perioda pauzes atjaunojas un iet uz augšu.
“No organizatoru viedokļa pašu radītie pasākumi ir vismīļākie, jo tie tiek loloti no idejas līdz rezultātam.
No apmeklētāju viedokļa, visspilgtāk atmiņā paliekošie noteikti ir krāšņie un lielie ar populāro mākslinieku piedalīšanos. Katram notikumam, tāpat kā pasākumam, ir savs stāsts, sava nokrāsa un noskaņa. Pasākums ir dzīvs, tāpēc tas ir unikāls,” stāsta AKC direktore Sanita Bērziņa.
Šajā svētku dienā S. Bērziņa izsaka pateicību daudziem, jo tikai komandas darbā ir spēks. “Paldies manai ģimenei – par mīlestību, atbalstu un ticību man. Pateicoties tam, es varu darīt savu darbu ar sirdi, un mīlestībā pret kultūru augt katru dienu. Paldies būvniekiem, producentiem un visiem, visiem māksliniekiem. Paldies apmeklētājiem – gan tiem, kuriem AKC apmeklējums ir regulāra nepieciešamība,
gan tiem, kuriem tas ir jaunatklājums. Pateicība visām sadarbības iestādēm, Alūksnes novada pašvaldības 2014. gada un šī brīža vadībai, deputātiem un administrācijas darbiniekiem,” pateicības vārdus izsaka AKC direktore. Jubilejā klātesoši ir gandrīz visi tagadējie darbinieki. “Paldies, manai komandai, esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, kolektīvu vadītājiem, kolektīvu dalībniekiem un brīvprātīgajiem,” saka S. Bērziņa. Šobrīd AKC Brūža ielā strādā: Sanita Bērziņa, Sanita Eglīte, Valda Zeltiņa, Līva Leimane, Iveta Baltā – Vanaga, Gintars Čerbikovs, Jurijs Marinovs, Sanita Bāliņa, Gunita Sepmane, Sigita Kukle, Rudīte Ribaka, Aleksandra Solovjova, Ēriks Akulāns – ikviens no viņiem ir svarīgs, lai iestāde darbotos kvalitatīvi, radoši un pārliecinoši.
“Savai komandai novēlu – lai skaisti svētki un spēcīga iedvesma nākošajā desmitgadē. Apmeklētājiem – lai ikviens pasākums, tikšanās un ideja kļūst par pamatu spēcīgai, radošai un vienotai apmeklētāju saimei un, lai kultūra arī turpmāk ir mūsu lepnums, iedvesmas avots un sirdslieta!” teica AKC direktore Sanita Bērziņa.
Paldies AKC par pateicības rakstu laikrakstam “Alūksnes un Malienas Ziņas” – par ilggadēju sadarbību, profesionālu atbalstu un kultūras dzīves atspoguļošanu, atzīmējot iestādes 10 gadu jubileju.
Laikraksta kolektīvs sirsnīgi pateicas par laipno uzņemšanu un vēl visam AKC kolektīvam turpināt darbu tikpat radoši!
