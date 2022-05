Foto: Atklāj Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni￼

Atjaunotā Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa un muzikālās teiksmas “Marienburgas astotais brālis” atklāšana, kuras laikā tika pārcirsta svinīgā virve, kā arī godināti visi projektā iesaistītie cilvēki. Viesus sagaidīja vīri un sievas īpašos tērpos, kuros Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis” dalībnieki režisores Daigas Bēteres vadībā ievadīja ikvienu īpašā senlaiku noskaņā.

Alūksnes jeb Marienburgas pils ar astoņiem sargtorņiem uz Alūksnes ezera lielākās salas uzcelta 1342. gadā. Pili iesvēta 25. martā Marijas pasludināšanas dienā, tāpēc arī mūra pilij dots vārds – Marienburga – un tā kļūst par varenāko cietoksni Livonijas ordeņa austrumu daļā un svarīgu tirdzniecības centru, kuram cauri veda ceļš no Rīgas uz Pleskavu. Cietoksnis pastāvēja 360 gadus, no tiem 218 gadus ne reizi netika ieņemts. Lielā Ziemeļu kara laikā 1702. gadā pamatīgi nocietinātā pili uzspridzina un izpostītais Marienburgas cietoksnis militārām vajadzībām nekad vairs netiek atjaunots. Mūri sabruka, bet to dvēsele palika dzīva un tā atgriežas kā teiksma 2019.gadā atjaunotajā pils astotajā tornī.