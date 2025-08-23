Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Foto: Apes svētkos godina jaundzimušos

Sandra Apine - 23.08.2025 - 18:07
Apes svētkos īpaši piedomāts par jauno paaudzi un jaunajām ģimenēm. Sestdien notika ģimeņu gājiens, kas veda pāri Demogrāfijas tiltiņam – tas Apē ir jauns vides objekts pāri Jašupītei.
“Leģenda vēsta, ka, pārsoļojot pāri demogrāfijas tiltiņam, ģimenes kļūs kuplākas un mājās ienāks vēl vairāk prieka, smieklu un mīlestības,” saka Ilva Sāre.
Apes svētku tradīcija ir arī jaundzimušo godināšana. Apē no svētkiem līdz svētkiem piedzimuši 19 mazuļi, kuru vidū ir pat dvīņu pāri – divi pāri pasaulē nākuši šogad, viens pāris – 2024. gadā. Jaundzimušos sveica Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis, katram pateicoties par to, ka ģimene izvēlējusies dzīvot un bērnus audzināt Smiltenes novadā, Apē.
Netrūka arī citu aktivitāšu bērniem, tostarp VUGD Apes postenī, par kurām bija parūpējušies svētku organizatori. Vairāk skatiet fotogalerijā!

