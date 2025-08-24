Apes pilsētas svētkos sestdienas vakarā apmeklētāji baudīja muzikālu sveicienu, ko sniedza Valmieras Viestura vidusskolas estrādes ansamblis “Frekvence”.
Vēlāk notika sirsnīgs Smiltenes novada 13. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju godināšanas pasākums. Īpašu svētku koncertu šajos svētkos sev un svētku viesiem dāvināja Apes vokālās grupas “Trio”, “Subito” un Apes jaunākā paaudze. Apes skanīgās balsis ir izaugušas, un divas no “Trio” meitenēm ir izvēlējušās mācības turpināt Valmieras Viestura vidusskolā, tāpēc šajos svētkos muzicē šīs skolas jaunieši. “Tas ir kā tilts starp Api un Valmieru, kas nākotnē var atvērt durvis jauniem
muzikāliem projektiem,” stāsta Apes Kultūras centra vadītāja Ilva Sāre.
Vakaru noslēdza Ievas Kerēvicas koncerts, bet no pulksten 23.00 svētku ballē spēlēja grupa “Bruģis”.
Svētdien Apes pilsētas svētki noslēdzas ar kapusvētkiem.
Foto: Apes pilsētas svētku koncertā
