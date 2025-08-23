Kā katru vasaru, arī šogad Ape svin savus pilsētas svētkus, aicinot ikvienu būt kopā, dalīties priekā un radīt svētku noskaņu pašiem. 22. un 23. augustā šarmanto mazpilsētu piepilda pasākumi, koncerti, izstādes, kopīgas aktivitātes un īpaši mirkļi, kas vienos gan vietējos, gan viesus.
Sestdienas rītā svētku noskaņu Apē tradicionāli ievadīja amatnieku un mājražotāju tirdziņš – tas kļuvis par vienu no gaidītākajiem notikumiem, īpaši svarīgs vietējiem iedzīvotājiem.
Šogad programmā atgriezusies arī parāde, kas pagājušajā gadā izpalika, bet izrādījās – iedzīvotājiem tās pietrūcis. To ievadīja vilcieniņš, kurš jau no rīta modināja ļaudis svētkiem. “Parādes dalībnieku skaitu nevarēšu pateikt, bet ir daudz dalībnieku. Aicinājām piedalīties ar jebkādu braucamo, galvenai padižoties,” stāsta Apes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Ābolkalne.
Dienas gaitā notiek vairākas aktivitātes bērniem. Piemēram, pirmo reizi Apē iespējams iegūt īslaicīgu airbrush tetovējumu – krāsainu zīmējumu uz ādas. Bērni varēs iztrakoties un izpriecāties piepūšamajās atrakcijās.
Turpinājumā paredzēta mazo iedzīvotāju sveikšana. Vēl var pagūt uz visām pēcpusdienas un vakara aktivitātēm! Apei sanāk!
Foto: Ape svin svētkus
