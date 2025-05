Foto: “Alūksnes putnu ferma” atklāj jaunas putnu novietnes un šķidro produktu ražotni

Šodien, 8. maijā, putnkopības un olu ražošanas uzņēmums SIA “Alūksnes putnu ferma” (APF), kas ietilpst uzņēmumu grupā AS “APF Holdings”, oficiāli nodeva ekspluatācijā jaunāko infrastruktūras paplašinājumu – trīs specializētas ēkas, kuru kopējā platība pārsniedz 6500 kvadrātmetru, un to izbūve ļaus palielināt olu ražošanas jaudu par 60 % jeb sasniegs 180 miljonus olu gadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Svinīgais atklāšanas pasākums notika APF ražošanas kompleksā “Putni”, Alūksnes novada Ziemera pagastā, kur pulcējās ministriju, pašvaldības pārstāvji, “APF Holdings” draugi un sadarbības partneri.

Jaunās novietnes ir aprīkotas ar modernākajām “Big Dutchman” (Vācija) iekārtām, tostarp klimata kontroles – dējējvistu novietnes aprīkotas arī ar izplūdes emisiju samazinošu risinājumu, barošanas un atkritumu apsaimniekošanas sistēmām, kas nodrošina augstu produktivitāti un vides ilgtspēju. Galvenais būvuzņēmējs – “Aimasa” ir viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kura pirmsākumi, līdzīgi kā APF, ir meklējami Vidzemē.

Svin uzdrīkstēšanos un ambīcijas

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atklāšanas lentu pasākumā svinīgi grieza “APF Holdings” valdes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs, SIA “Alūksnes putnu ferma” valdes priekšsēdētājs Hermanis Dovgijs, ministriju, pašvaldības pārstāvji un projekta galvenie sadarbības partneri. J. Adamovičs uzsvēra, ka šajā dienā svin ne tikai uzņēmuma ražošanas jaudas palielināšanu ar divām jaunuzbūvētām ēkām. “Šodien mēs svinam uzdrīkstēšanos, ambīcijas, svinam ticību saviem spēkiem, kam pateicoties vīzijas pārtop realitātē un tiek attīstīta uzņēmējdarbība,” viņš teica.

Šis projekts noslēdz arī stratēģiski būtisku investīciju posmu. “Mēs esam nostiprinājuši savas pozīcijas kā viens no vadošajiem ārpus sprostiem dētu olu ražotājiem Ziemeļvalstu – Baltijas reģionā. Vēl svarīgāk – modernas papildus ražošanas jaudas veido pamatu APF kļūšanai par nozīmīgu spēlētāju Eiropas dzīvnieku izcelsmes proteīna tirgū, īpaši augstvērtīgu olbaltumu produktu segmentā, stiprinot mūsu spēju ieviest inovācijas ar ilgtermiņa fokusu,” teica J. Adamovičs.

Priecē uzņēmumu attīstība arī ārpus Rīgas

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Notikuma nozīmību apstiprināja arī viesi – Zemkopības ministrs Armands Krauze, klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, kā arī ekonomikas ministrijas pārstāves, kas pauda prieku, ka tik lielas ražotnes attīstās ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. “Lepojos ar Alūksnes putnu fermu, tāpat kā ar katru pārtikas ražošanas uzņēmumu, kas attīstās un dara to attālākajos Latvijas novados. Ražošanas jaudu palielināšana un jaunas darba vietas Latvijas reģionos ir tas, kas vajadzīgs Latvijas ekonomikai, bet, kas ne mazāk svarīgi, – tā vienlaikus ir garantija Latvijas pārtikas apgādes vajadzībām un iespēja palielināt eksporta apjomus. Optimisms un biznesa ambīcijas apvienojumā ar lojalitāti Latvijas laukiem ir tas, ko no Alūksnes putnu fermas var mācīties citi uzņēmēji. Lauksaimniecība ir nozare, kurai Latvijā ir īstā vieta, it īpaši, ja uzņēmums vadās pēc augstākās kvalitātes un ilgtspējas standartiem,” teica A. Krauze.

“Ministrijām ir jāpalīdz attīstīties, nevis ierobežot,” savukārt teica K. Melnis un atzina, ka šajā gadījumā sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga. “Svarīgi tas, ka jūs ar savu piemēru iedvesmojat arī citus ražotājus attīstīties,” teica ministrs.

Arī Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pauda lepnumu par uzņēmumu, kurš salīdzinoši mazā novadā pratis kalt lielus plānus un tos arī īstenot. Pateicībā par veiksmīgo sadarbību viņš “Alūksnes putnu fermai” dāvināja Alūksnes novada karogu un pasniedza Atzinības rakstu par mērķtiecīgu uzņēmuma izaugsmi, paplašinot ražošanas jaudu un dažādojot produkciju.

20 jaunas darba vietas

Vienlaikus īstenotajam projektam uzņēmums ieguvis jaunu oficiālu statusu — vairs nav klasificēts kā primārs lauksaimniecības uzņēmums, bet atzīts par olu produktu ražotāju. Proti, “Alūksnes putnu ferma” attīstās par daudznozaru uzņēmumu, paplašinot arī olu proteīna produktu klāstu. Zīmolu “Eggjoy” un “Fiteg²” ietvaros APF turpina attīstīt savu produktu klāstu – ieviests jauns 18 olu mazumtirdzniecības iepakojums (ārpus sprostiem dētas olas), kā arī paplašināts uz olu proteīna bāzes ražotu produktu piedāvājums veselības un sporta uztura segmentā (olu baltuma proteīna smūtiji, olu baltuma proteīna pulveri, kolagēna kapsulas), kas pieejami visā Eiropā e-komercijas platformā. Ar šiem produktiem varēja iepazīties arī pasākuma viesi.

SIA “Alūksnes putnu ferma” valdes priekšsēdētājs Hermanis Dovgijs pastāstīja, ka pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 60 cilvēku, un paplašināšanās rezultātā Alūksnes reģionā tiks radītas vēl vairāk nekā 20 jaunas darba vietas. “2024. gadā nodokļos samaksājām gandrīz 1,3 miljonus eiro, un 2025. gadā šis apjoms pārsniegs 3 miljonus eiro. Paredzam arī ieņēmumu pieaugumu vismaz par 10 miljoniem eiro,” tā H. Dovgijs.

Runājot par nākotnes plāniem – pēc šī investīciju posma noslēguma APF turpinās attīstības stratēģijas īstenošanu. 2025. – 2026. gadā plānots sākt jaunu putnu novietņu projektēšanu un jauna jaunputnu audzēšanas kompleksa izveidi Preiļu novadā.

Uzziņai no LETA: “APF Holdings” grupa 2024. gadā provizoriski strādāja ar 12,679 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,8% mazāk nekā gadu iepriekš, un cieta zaudējumus 5299 eiro apmērā pretēji peļņai gadu iepriekš.

Uzņēmumu grupā ietilpst “Alūksnes putnu ferma”, vairumtirdzniecības uzņēmums SIA “APF Trading”, putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniedzējs SIA “Oluksne”, gāzes un organiskā mēslojuma ražotājs SIA “APF Energy” un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA “Preiļu putni”.

Kompānija “APF Holdings” reģistrēta 2017. gadā, un tās pamatkapitāls ir 5 727 930 eiro. “APF Holdings” lielākais akcionārs ir Juris Adamovičs.