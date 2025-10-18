Foto: Alūksnes atklātais 6. šaha festivāls Gunāra Plūmes piemiņai

Didzis Bauers
109
Latvijā komentē:
Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.
Rets komentē:
Sporta veids kam vienmēr var būt ļoti laba nākotne. Finansiāli labi. Nevajag arēnu vai halli īrēt. Šahistu ar vienmēr bijis ļoti daudz. Nav jāpārdzīvo vai komandā pietiks sportistu vai nē, uz kaut[...]
Kalvitis komentē:
Svētdien blitz turnīrs. Visi var piedalīties. Varbūt būs daudz spēlēt gribētāju, jo ir kaut kāda informācija par šo turnīru aluksniesiem.lv un avīzē ar.
Uldis komentē:
Varētu festivālu par Vaidavas Plūmes kausu nodēvēt nākotnē. Tas vis ļoti interesanti. Ļoti demokrātisks sporta veids, jo nav vecuma ierobežojuma.
Andris komentē:
Varēja būt trīs dienu turnīrs. Ar pamatīgu finālu, kur kausu lielu iegūst uzvarētajs. Ja kas varbūt šodien būs ar rezultāti. Zināt kas ir kas mums šahā.
Komentāri