Foto: Alūksnē notiek Makšķerēšanas festivāls

Lai arī Makšķerēšanas festivāls ģimenēm Latvijā notiek jau vairākus gadus, pirmo reizi tas piestāja Alūksnē – Alūksnes ezera krastā Pilssalā. Pasākums norisinājās no pulksten 10.00 līdz 16.00, un pirmie interesenti pulcējas jau no rīta, neiztrūkstot arī pirmajiem lomiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pasākumu organizē Latvijas Lauku konsultāciju (LLKC) un izglītības centrs sadarbībā ar Alūksnes ezera apsaimniekotāju – aģentūru “ALJA” un vietējo makšķernieku biedrību “C.albula”. Ja vēlies spert pirmos soļus makšķerēšanā kopā ar zinošiem copmaņiem, uzzināt vairāk par zivīm, citiem kustoņiem, kas dzīvo ūdeņos, kā arī uzzināt vairāk par makšķerēšanu, likumiem un tikumiem, kas jāievēro katram, dodoties pie ūdeņiem, tad Makšķerēšanas festivāls ir īstā vieta, kur to darīt, saka organizatori. Dienas gaitā Pilssalā piestāja ne mazums interesentu, kas aizraujas un varbūt nākotnē aizrausies ar makšķerēšanu. Alūksnē šim nolūkam notiek arī daudzveidīgas izglītojošas nometnes, kuras jaunajai paaudzei piedāvā “ALJA” un “C.albula” sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru.

LLKC pārstāve Agnese Neimane – Jordane pastāstīja, ka Makšķerēšanas festivāls ir viens no sabiedrības izglītošanas pasākumiem.

”Šādos pasākumos katram ir iespēja paņemt rokās makšķeri, pat, ja viņš to dara pirmo reizi. Šis ir viens no formātiem, kādā mēs braucam stāstīt ģimenēm par to, kā atpūsties dabā pie ūdens un ka makšķerēt ir forši. Bet, lai to darītu, ir tomēr nepieciešamas kādas zināšanas,” viņa skaidroja. Tādēļ šī festivāla ietvaros tiek mācīts iepazīt dažādus copes veidus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ņemot vērā, ka Alūksnes ezers Latvijā tiek uzskatīts par vienu no labākajiem apsaimniekošanas piemēriem, turklāt Pilssala ir daudzveidīgu aktivitāšu apdzīvota, šoreiz par festivāla norises vietu izraudzīta Alūksne. “Šodien mēs redzam, ka te aug jaunie makšķernieki, interesenti ir,” viņa vērtē.

Alūksnes ezers nākotnē varētu kļūt par tradicionālu festivāla norises vietu.

Vairāk varēs lasīt laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas.”