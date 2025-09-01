Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Foto: 1. septembris Ziemeros un Liepnā

Aivita Lizdika - 01.09.2025 - 15:36
Foto: Aivita Lizdika

Zinību dienas skolas zvans 1. septembrī skan Ziemeru pamatskolā, kur mācības kopā ar pirmsskolas vecuma grupiņām uzsāk pavisam 153 bērni. Skolā ir divas pirmās klases, kurās mācīsies12 skolēni. Viņu skolotājas būs Edīte Oja un Baiba Dzelzskalēja – Kalēja.

Savukārt Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā mācības uzsāk 102 izglītojamie, no kuriem 11 – 1. klases un septiņi 9. klases skolēni, kā arī 17 pirmsskolas vecuma bērni. Darbu skolā sāk trīs jauni pedagogi – skolā kopā ir 20 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki. Skolas direktore Ilona Kazimirjonoka visiem vēl prieku, cilvēcību un iecietību. “Mūsu skolas moto ir – cieņa, atbildība un sadarbība – tie ir stūrakmeņi, ar kuriem vēlamies vadīt ikdienu. Lai veiksmīgs mācību gads,” vēl I. Kazimirjonoka.

Ziemeru pamatskolas svētku dienas foto: Aivita Lizdika. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas foto: Zita Rudbārža

