Deputāti un jaunieši tiekas erudīcijas spēlē

Azartiska gaisotne vakar valdīja Alūksnes Kultūras centrā, kur notika erudīcijas spēle “Mini ar deputātu!”. Lai veicinātu jauniešu sadarbību ar deputātiem, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (ABJC) Jauno producentu apvienība.

Spēlē piedalījās jaunieši no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas un jaunieši no Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis”. Savukārt no novada domes aicinājumam piedalīties bija atsaukušies deputāti Līga Langrate (JKP) Arturs Dukulis, Modris Lazdekalns, Artūrs Grīnbergs (ZZS), Aivars Fomins (Vidzemes partija/”Latvijas reģionu apvienība”) un Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka, aizstājot deputātu, kurš nevarēja spēlē piedalīties slimības dēļ.

ABJC jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa pirms spēles pauda prieku par jauniešiem, kuri ieradās, un deputātiem, kuri nenobijās un atbalstīja šāda veida pasākumu. Šī bija jau otrā spēle, kas notika ar jauniešu un deputātu līdzdalību. Pirmā norisinājās tiešsaistē un tajā piedalījās piecas komandas.

Šoreiz spēle bija par Alūksnes novadu. Kā sacīja U. Tomiņa, deputātu uzdevums nav zināt visas atbildes. “Jūs esat tie, kuri atbalsta un kopā ar komandu risina jautājumus, vai zina pareizās atbildes.” Viņa arī izteica cerību, ka spēles gaitā izdosies sasniegt mērķi un veicināt sadarbību starp jauniešiem un deputātiem, veidot kontaktu, lai nākamajā tikšanās reizē sarunas raisītos jau drošāk un zināt, ka deputātus var uzrunāt un izteikt savas vēlmes un idejas novada attīstībā.

Spēlē bija iekļautas tēmas par pilsētas svētkiem, mūziku, uzņēmējdarbību, jauniešu iniciatīvu projektiem, statistiku, komandām bija jāatpazīst alūksnieši pēc fotogrāfijas, apraksta, bija arī kartes spēle, kurā bija jāatpazīst vietas Alūksnes novadā pēc fotogrāfijas un jāparāda novada kartē.

Par spēles uzvarētājiem kļuva komanda “D – īkšķis”, kurā spēlēja deputāts Modris Lazdekalns un jaunieši no Jaunannas jauniešu kluba “Tikšķis”.

Deputātes, Alūksnes novada domes priekšsēdētājas Līgas Langrates rosinātas, jauniešu komandas arī dalījās savās idejās, ko viņi gribētu paveikt savā novadā, ja kļūtu par deputātiem.