Ar dziesmu pretī Ziemassvētku brīnumam

Alūksnes Invalīdu biedrība šodien, 16. decembrī, savus biedrus aicināja uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu Alūksnes novada Kultūras centrā. To sniedza Elita Strazdiņa un Heinrihs Kalvītis. Koncertā no mākslinieku repertuāra skanēja pavisam jaunas un arī senāk dzirdētas dziesmas.
“Vēl tikai dažas dienas un piedzīvosim Ziemassvētku brīnumu un sagaidīsim Jauno – 2026. gadu. Lai apstātos no ikdienas steigas un veltot šo laiku sev, ceru, ka, klausoties šo koncertu, jūsu sirdīs iedegsies pa kādai svētku liesmiņai. Ziemassvētku laikā īpaši novērtējam labus vārdus, kuriem ir gluži savādāka vērtība nekā saulainajās dienās vasarā,” sacīja Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Solvita Rateniece. Viņa pateicās biedrības valdei, visiem ziedotājiem un tiem labajiem cilvēkiem, kas šī gada laikā snieguši biedrībai nesavtīgu atbalstu. Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumu, piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot savus mērķus un saglabāt ticību. Būsim cilvēcīgi iecietīgi, lai mūsos mājo godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt! Lai miers un saticība! Gaišus un mīļus Ziemassvētkus, veselību un sapņu piepildījumu Jaunajā gadā!” vēlēja S. Rateniece.
Komentāri