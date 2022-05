Alūksnē iestādīti Glika ozolu pēcteči

Atzīmējot reformācijas 500. gadadienu Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu, šogad dažādās Latvijas vietās stāda ozolus, kas izaudzēti no Glika ozolu zīlēm. Sestdien piecus iestādīja arī Alūksnē, Tempļa kalnā nogāzē, kur jau aug Latvijas simtgades ozoli.

Jauno kociņu stādīšana Alūksnē ir simboliska, jo tagad mūsu pilsētā augs pēcteči pirms vairāk nekā 300 gadiem iestādītajiem ozoliem pie Mācītājmuižas par godu Jaunās un Vecās Derības tulkojumam latviešu valodā.

Ticībā, cerībā un paļāvībā stādīti

2016. gada rudenī LELB Virsvaldes darbinieki pie Glika ozoliem salasīja ap 15 kilogramiem zīļu. Tās iesēja AS “Latvijas valsts meži” Jelgavas audzētavā un šogad jaunie ozoliņi tiek stādīti visā Latvijā gan pie baznīcām un draudžu mājām, gan, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – parkos, pie skolām un citās publiskās vietās, lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.

“Šajā brīnišķīgajā kalnā, kuram ir biblisks nosaukums – Tempļa kalns, šodien esam sagatavojuši vietu, lai iestādītu šos mazos ozoliņus ticībā, cerībā un paļāvībā, ka no viņiem izaugs lieli un vareni ozoli. Ozols patiesi ir Latvijas spēka un diženuma simbols. Mēs varam vēlēties, lai ticībā, kādā mēs viņus stādīsim, ticībā, kādā mēs dzīvojam savā ikdienā, lai mūsu ticība ir tikpat spēcīga, dižena, varena un liela kā liels, salapojis, izaudzis ozols,” svētbrīdī Tempļa kalnā teica LELB Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs Alpe, paužot cerību, ka iestādītie ozoli augs Dievam par godu un mums pašiem par iepriecinājumu un arī par svētību.

Glika ozolus šopavasar stādīs arī Liepnā, Veclaicenes pagastā un Apē,

Reliģisks teksts kā vides objekts

Sestdien Alūksnē ne tikai iestādīja piecus ozolus, bet arī notika reliģiska teksta kā vides objekta atklāšanas pasākums pie Alūksnes ev. lut. baznīcas.

LELB Daugavpils diacēzes bīskaps Einārs Alpe vides objekta iesvētīšanā uzsvēra, ka šis ir skaists, nozīmīgs un paliekošs brīdis, jo vārdi no 33. psalma “Svētīta tauta kam Kungs ir Dievs” tagad redzami uz baznīcas fasādes. “Ir sajūta, ka Svēto Rakstu vārdi saplūst ar baznīcas fasādi un šķiet – varbūt tie ir atjaunoti un bijuši no baznīcas sākumiem. Patiesībā šis vārds ir senāks, gandrīz 1000 gadus pirms Kristus sacīts un sevī ietver trīs ļoti nozīmīgas lietas – Dievu Kungu, svētību un tautu. Katru reizi, kad ejam uz dievnamu, lai šos vārdus redzētu, acis jāpaceļ uz augšu. Katru reizi, kad lasām Dieva vārdu, acis paceļam uz mūsu Kungu, izlūdzamies viņa svētību un dodam viņam godu. Tāpēc šodien ir patiess prieks, ka šos vārdus no Vecās Derības, kas zināmi gadu simteņiem, šodien iedzīvināti šeit, uz baznīcas fasādes.”

LELB jubilejas gada projekta vadītāja Agita Krastiņa, uzrunājot klātesošos, pateicās par atbalstu, realizējot šo projektu, Alūksnes novada pašvaldībai un Alūksnes evaņģēliski luteriskajai draudzei. “Šodien Alūksnē atklājam psalma citātu, kas tapis, pateicoties Latvijas Universitātes asociētajai profesorei Austrai Avotiņai un jaunajam talantam Ritvaram Puntūzim, kas ir gan idejas autors, gan darba tehniskais realizētājs. Ir sajūta, ka Dieva vārds virs šīm durvīm bijis vienmēr,” sacīja A. Krastiņa.