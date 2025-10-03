Alūksnē godina izcilos pedagogus

Skolotāju dienas priekšvakarā, 2. oktobrī, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā notika svinīgs pasākums, kurā par ieguldīto darbu un mīlestību jaunās paaudzes izglītošanā godināja skolotājus. Alūksnes novada pašvaldības un Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus, sveicienus no saviem audzēkņiem un kolēģiem šajā dienā saņēma vairāki no viņiem – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājas Mārīte Palma, Sandija Danenberga, Iveta Mikijanska un skolas pedagogu arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāja Antra Strazda, Ziemeru pamatskolas skolotāja Ziedīte Aigare, pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” skolotāja Jolanta Apsīte, pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” skolotāja Ilze Strupkāja, un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra skolotāja Ina Perevertailo. “Jūs dodat vairāk kā zināšanas, jūs iedrošināt, jūs iedvesmojat, uzklausāt un palīdzat augt. Katrs labs vārds, katrs paskaidrojums, katra ticība skolēnam ir ieguldījums nākotnē. Paldies par to, ka jūs vienmēr esat līdzās gan priekos, gan brīžos, kad ir grūti, paldies par to, ka jūs spējat redzēt potenciālu tur, kur citi vēl to nesaskata. Lai Skolotāju diena jums ir silta, pateicības pilna un jums ļoti pelnīta,” uzrunājot novada skolotājus, teica sarīkojuma vadītāja Egija Silāre.
Svētku noskaņu kuplināja jaunā čelliste Marta Marija Silāre un aktiera Arta Robežnieka koncertprogramma “Sieviete un mīlestība dzejā un dziesmās”.
Komentāri (1)