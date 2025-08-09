Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Foto: Zeltiņos svin pagasta svētkus

Agita Bērziņa - 09.08.2025 - 22:18
176
0

Zeltiņu pagasta cilvēki ir darbīgi, sirsnīgi, atsaucīgi, labsirdīgi un ar labu humoru – tā paši sevi raksturo Zeltiņu iedzīvotāji, un to saka arī ciemiņi, kuri nedēļas nogalē viesojās Zeltiņos, lai svinētu pagasta svētkus. Svētku dienas pirmā daļa bija sportiska un azartiska, bet vakarā visi tikās koncertā “Pasaka par Alūksni”. Ja labi strādāts, tad pelnīta arī atpūta, tāpēc šoreiz zeltiniešiem priekšnesumus bija sagatavojuši viesi gan no Alūksnes, gan no kaimiņu novadiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Koncerta noslēgumā skanēja īpaša dziesma – dziedošo aktieru ansamblis “Jautrie podi” veltīja Alūksnes pilsētai tās 105. dzimšanas dienā speciāli šim notikumam radītu kompozīciju.

+ 76
4 Likes

Agita Bērziņa

Līdzīgi raksti

Foto: Motosporta klubam “NordOst” – 20

Foto: Koncerts Tempļakalnā ar Jāni Krūmiņu

Foto: Mirkļi no bērnu izklaidēm “Mājas ir PRIEKS”

Foto: Ģimnāzijā 115. jubilejā daudz viesu

Foto: Prieks, kur tu rodies!

Foto: Sveic Alūksnes novada jaundzimušos

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.