Foto: Zeltiņos svin pagasta svētkus

Zeltiņu pagasta cilvēki ir darbīgi, sirsnīgi, atsaucīgi, labsirdīgi un ar labu humoru – tā paši sevi raksturo Zeltiņu iedzīvotāji, un to saka arī ciemiņi, kuri nedēļas nogalē viesojās Zeltiņos, lai svinētu pagasta svētkus. Svētku dienas pirmā daļa bija sportiska un azartiska, bet vakarā visi tikās koncertā “Pasaka par Alūksni”. Ja labi strādāts, tad pelnīta arī atpūta, tāpēc šoreiz zeltiniešiem priekšnesumus bija sagatavojuši viesi gan no Alūksnes, gan no kaimiņu novadiem.
Koncerta noslēgumā skanēja īpaša dziesma – dziedošo aktieru ansamblis “Jautrie podi” veltīja Alūksnes pilsētai tās 105. dzimšanas dienā speciāli šim notikumam radītu kompozīciju.
