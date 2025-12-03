Uz rīta autobusu jāiet pa tumsu

Zeltinietis Imants Sams vērsās redakcijā ar jautājumu par ielu apgaismojumu pagastā. “Nesen no rīta ap pulksten pieciem devos uz autobusu pieturu gaidīt autobusu uz Rīgu. Liels bija mans pārsteigums, ka tobrīd vēl nebija ieslēgts ielu apgaismojums. Bija pilnīga tumsa tieši tad, kad tas visvairāk nepieciešams,” stāsta I. Sams un lūdz redakcijai skaidrot, kādēļ laikā, kad jau sāk kursēt satiksmes autobusi, apgaismojuma vēl nav.
“Jā, taisnība. Pirms pieciem no rīta apgaismojums vēl nebija ieslēgts, bet tas ir īsi pirms pulksten 6.00, kad sāk kursēt skolēnu autobusi, un ir līdz pulksten 8.00. Savukārt vakarā apgaismojums ir līdz pusnaktij, kad tas atkal automātiski izslēdzas,” skaidro Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze.
Viņa norāda, ka automātiskā ielu apgaismojuma iedegšanās tiek uzstādīta manuāli un, iespējams, līdz ar pāreju uz vasaras laiku Zeltiņos tā palikusi pēc vecā – vasaras
– pulksteņa laika. “Līdz šim neviens no pagasta iedzīvotājiem nav vērsies pie Zeltiņu pagasta saimnieka Pētera Čevera ar šo problēmu. Tādēļ aicinu jebkuras saimnieciska rakstura problēmas risināšanai vispirms izmantot saimnieka palīdzību, informējot viņu par to. Iedzīvotājiem Pēteris ir ļoti labi pazīstams, tādēļ nevajag kautrēties. Tā problēmas tiks novērstas ātrāk, nekā caur laikraksta redakciju. Arī šajā gadījumā apgaismojuma iedegšanās laikus varam mainīt, ja vien iedzīvotājiem ir tāda vēlme,” saka I. Sniedze.
Viņa atklāj, ka arī citos novada pagastos cilvēki ir informējuši par nepieciešamību ielu apgaismojumu ieslēgt agrākās rīta stundās, kad daudzi jau dodas uz darbu, un pagasta saimnieks to respektē. “Cilvēkiem savā starpā ir jārunā, tikai tad sasāpējušos jautājumus varam atrisināt,” saka I. Sniedze.
