”Smejoties mēs sarunājamies ar debesīm”

Foto: freepik.com

Tā teicis Ramons Gomess de la Sema, spāņu rakstnieks. Tomēr, kāpēc tik maz cilvēku smejas un priecājas? Vai jūtas neērti, ka apkārt ir tik daudz bēdu? Baidās, kādu aizvainot vai paši noguruši no dzīves un sevis vairs neredz jēgu šai jūtu izpausmei? Tomēr medicīna atzīst, ka prieks un smiekli ir nepieciešami, lai cilvēks eksistētu. Prieks ierosina asinsriti, atjauno dzīves enerģijas rezerves visā organismā, tā veicinot garīgā un fiziskā darba spējas. Prieks, kā uzskata franču filozofs Anrī Bergsons, būtu jāatšķir no baudas vai vienkārši tīksmes, ko daba izmantojusi, lai uzturētu dzīvību. Prieks vienmēr pavada jaunrades procesu. Īsts prieks nāk no harmoniskas dzīves mierīgās un noteiktās gaitas.

Kā patiesa prieka izpausmes sastāvdaļa ir smiekli, kuriem jābūt vētrainiem, tādiem, kas nāk no sirds dziļumiem un atjauno dvēseli. Maskavas profesors E.K.Senss ir zinātniski pierādījis, ka smiekliem cilvēka dzīvē ir liela psiho fiziska nozīme., jo tie atsvaidzinoši iedarbojas uz pārpūlēto nervu sistēmu. Analizējot, kas notiek pārdzīvoto emociju rezultātā, ja mēs smaidām vai smejamies, viņš ir izsecinājis, ka pazeminās asinsspiediens krūškurvja un galvas daļā, bet tās sava veida ķermeņa vibrācijas, kas rodas smejoties, veicina stimulējošu, pamudinošu asinsspiediena paaugstināšanos, kas reizē ar atvieglinātu asins apmaiņu, pakļauj smadzenes īpatnējai masāžai un intensīvi atbrīvo no ”pārpūles produktiem”, veicinot smadzeņu atpūtu. Turklāt veselīgi smiekli dod organismam tik nepieciešamo mundrumu, aktivitāti un svaiguma sajūtu.

Prieks, veselīga līksme ir vislabākās zāles, kuras jālieto regulāri un neierobežotā daudzumā. To pamata rezultāts- veselība, kas veicina arī skaistumu.

Latviešu tautas tradīcijās gaidāmo prieku vēroja pēc dažādām pazīmēm. Prieks gaidāms, ja niez kreisā acs, ja ar labo kāju izkāpj no gultas, ja zirneklis nolaižas acu priekšā. Priecīgs būs gads vai tikai vasara, ja pirmo ierauga gaišu tauriņu. Sapņi vēstī prieku, ja raud, redz aunu vai dzer degvīnu no pudeles, ja ierauga vīzes. Ja sapnī redz baltu audeklu, būs priecīgs ceļojums. Ja nu tomēr nav gadījies piedzīvot nevienu no šīm minētajām pazīmēm, tad tas nenozīmē, ka prieka nav, par spīti cenu kāpumam, slimībām un citām nelaimēm tas ir un gaida mūsu atvērto sirdi kaut vai rozā mākonīša veidā pie debesīm.