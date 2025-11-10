Oktobra mēnesis sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (turpmāk SAC “Alūksne”) iesākās ar Starptautiskajai senioru dienai veltītu koncertu un pastaigām ārā, turpinājās ar ābolu griešanas meistardarbnīcām, dievkalpojumu un sporta spēlēm SAC.
1.oktobrī SAC “Alūksne” klienti svinēja Starpatutisko senioru dienu. Svētku dienā seniorus iepriecināja Kalncempju pagasta ansamblis “SEPTIMA”.
Koncertprogrammā ar interesantu repertuāru skanēja nedzirdētas, sirsnīgas tautas dziesmas un komponista Imanta Kalniņa dziesmas. Iemītnieki priecīgi un pateicīgi ansambļa “SEPTIMA” kolektīvam un vadītājai Aivai Lielbārdei par baudāmo koncertu.
Oktobra sākums ar saulaino un skaisto zelta rudens laiku SAC “Alūksne” iemītniekus vilināt vilināja uz āra pastaigām, kurās daudzi labprāt piedalījās.
16.oktobrī SAC “Alūksne” SAC “Alūksne” vadot dievkalpojumu kalpoja Evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Magnus Bengtsson.
16.oktobra pēcpusdienā un 21.oktobrī SAC “Alūksne” iemītnieki piedalījās rudens ābolu griešanas meistardarbnīcā. Pēc meistardarbnīcas tika izcepts garšīgs ābolu pīrāgs, ar kuru tika pacienāti visi iemītnieki.
29.oktobrī SAC “Alūksne” klienti zālē sapulcējās uz sporta spēlēm. Jautrās stafetes iemītniekus iepriecināja – tika spēlēts baulings, taisītas un lidinātas papīra lidmašīnas, mētāti zābaciņi un bumbas. No piecām stafetēm trijās uzvarēja Māris Līviņš, pa vienai – Helēna Laure un Jevgēnija Ivanova.
Pēc jautrajām stafetēm visi cienājās ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 5.f klases skolēnu sagādātajiem gardumiem. Iemītnieki pateicīgi skolēniem un skolotājām par sagādātajiem gardumiem un labas veselības un pozitīvas omas vēlējumiem!
Skaistais zelta rudens laiks SAC “Alūksne” ir pagājis priekpilni un ar jaukiem pasākumiem.
