Pārdomas par autoostas labiekārtošanas plāniem

Lasot 24. oktobra publikāciju par autoostas apkārtnes labiekārtošanu, pievērsu uzmanību minētajiem objektiem. Taksometru stāvvietā ir soliņi, puķu podi ar vasarā ziedošām puķēm. Skvēriņš, kas pieguļ Lielā Ezera ielai, ir zaļš, tīrs, ar taciņām un puķu dobi. Autobusu laukums noasfaltēts. Vienīgā problēma – nav soliņu un jumtiņa pie autoostas sienas, kur no rītiem paslēpties no lietusgāzēm, jo autoosta darbu sāk tikai 8.30.
Tualetes namiņam nav ne vainas
Satiksmes ministrijai būtu svarīgi padomāt un parūpēties, lai, gaidot autobusu iekāpšanu, nemirktu pasažieri un viņu mantas. Gulbenē un Balvos ir pasargāti no nelabvēlīgiem laikapstākļiem.
Adlers un Tomsons domā, ka tualete ir novecojusi, bet nezina patiesos apstākļus. Jumts austrumu un ziemeļu pusē jānotīra no sūnām, kas gadiem krājušās, jo pašvaldība nevienu savu īpašumu nekopj savlaicīgi, tie kļūst nesmuki, ja paskatās uz arhitektoniskā namiņa austrumu jumta daļu.
Pašvaldībai vajadzētu notīrīt skaisto jumta veidojumu, nokrāsot fasādi. Stabā izkritušas arī flīzes – tās vajadzētu ievietot atpakaļ. Arhitektoniskais tualetes namiņš tad būs visskaistākais pilsētas centrā ietērpts jaunā apģērbā. Šis namiņš ļoti vajadzīgs māmiņām ar maziem bērniem, skolēniem, pilsētā iebraukušajiem lauku iedzīvotājiem, viesiem steidzamos gadījumos, jo tualetes darba laiks ir no 8 līdz 19. Priecājamies, agrās rīta stundās gaidot pirmos autobusa reisus, vecāka gadagājuma cilvēki var pasēdēt uz soliņa pie šī namiņa un paslēpties no sniegputeņiem un lietus.
Uzskatu, ka ēka stāvēs vēl daudzus gadus, jo tā celta no izturīga materiāla, ne tā, kā tūrisma centrs – no liela spiediena saplaks (šeit domāju biezu sniega kārtu).
Nevajag miljonu eiro
Pilsētas centrs ir sakārtots, tikai jānovērš daži defekti un laika gaitā neizdarības. Šeit nav vajadzīgs miljons eiro liels finansējums.
Domes deputātiem pēc tūrisma centra izbūves gribējās atbrīvoties no tualetes ēkas. Laikrakstā izteica, ka centrā nav vajadzīgas divas tualetes, tikai ar iedzīvotāju protestiem šis jautājums apklusa. Kā māmiņai ar bērnu nokļūt tualetē, šķērsojot Pils ielu un Ojāra Vācieša ielu, kur nav gājēju pārejas, un arī darba laiks nav zināms.
Varbūt Adleram šeit gribas ierīkot deju laukumu? Nolikvidēja pulksteni, pēc tam afišu stabu. Varbūt pierunāja arī “Preses servisu” aizvākt laikrakstu kiosku, jo tas nerentabls? Tagad Adlera komanda nodarbina smadzenes, kā atbrīvoties no tualetes namiņa, jo tas sakārtošanai prasa nedaudz naudiņas.
Ceru, pašvaldībā ir arī gudri prāti, kas izvērtē ģeopolitisko situāciju un nemētāsies ar pašvaldības līdzekļiem. Alūksnes novada pašvaldībai esot viens no lielākajiem parādiem Latvijā.
Mārtiņš Ķikuts, lasītājs
