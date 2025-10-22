Abonē! E-avīze
Trešdiena, 22. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
Nojume demontēta, būs jauna

08:11 22.10.2025

Aivita Lizdika

Kur pazudusi autobusu pieturas nojume pie pagrieziena uz Apes un Laurencenes ielām? Tā laikraksta redakcijai jautā kāda mūsu lasītāja, kuras vārds ir redakcijas rīcībā, bet laikraksta slejās viņa lūdz to neizpaust.

Ar minēto jautājumu redakcija vērsās Alūksnes novada pašvaldībā. Pašvaldības pārstāve Evita Aploka apstiprina, ka patiešām pieturvietas nojumes pašlaik nav. “Nojume bija cietusi ceļu satiksmes negadījumā, bija saliekti balsti, izsisti stikli. Vecā ir demontēta, bet būs jauna, iespējams, ka jau šonedēļ,” atklāj E. Aploka.

