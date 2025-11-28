Abonē! E-avīze
Latvijas svētku pasākumi novembrī SAC “Alūksne”

17:25 28.11.2025

Ilona Džigure

128

     Novembra mēnesis sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (turpmāk SAC “Alūksne”) ienāk ar Latvijas Neatkarības pasludināšanas dienai veltītu svētku nedēļu – Lāčplēša dienas koncertu,iedegtām sarkanbaltsarkanām svecītēm, gan aramatierteātra “Kontakts” komēdiju, Bingo galda spēli, dažādu svētku dekoru gatavošanu sarkanbaltsarkanās krāsās un dievkalpojumu. 

        Novembris mums visiem  Latvijā ir īpašs mēnesis, tajā svinam gan Lāčplēša dienu, gan Latvijas Neatkarības pasludināšanas dienu.  SAC “Alūksne iemītnieki 11.novembrī – Lāčplēša dienā varēja noklausīties SAC darbinieku koncertu, kurā dziesmas un dzeju par Latviju iemītniekiem sniedza Klinta Kalniņa, Irina Baikova, Ilona Džigure, Kristīne Bukovska un Maija Baumane. Vakarā iemītnieki varēja vērot iedegtu sarkanbaltsarkanu svecīšu virteni pie pansionāta ēkas. 

      12.,13. un 14.novembrī iemītnieki SAC “Alūksne” gatavojoties Latvijas valsts dzimšanas dienai pagatavoja svētku lentītes un dažādus telpu dekorus. Vienā novembra jaukā pēcpusdienā iemītnieki ar darbinieci Kristīni baudīja jaukas sarunas pie tējas tases.

     15.novembrī SAC “Alūksne” ciemojās Zeltiņu amatierteātra “Kontakts” aktieri ar novadnieka Skuju Frīda komēdiju “Salauztā atslēga”, kas ļāva smiekliem un priekam ieplūst pansionāta ļaužu sirdīs. Paldies aktieriem par lielisko izrādi!

     20.novembrī SAC “Alūksne” iemītnieki pulcējās lielajā zālē uz Bingo galda spēles sacensībām, kuras iemītniekiem ļoti patīk. 

     27.novembrī SAC “Alūksne” vadot dievkalpojumu kalpoja  Evanģēliski luteriskās draudzes  mācītājs Magnus Bengtsson un tika iesvētīts SAC “Alūksne” Adventes vainags.

mums raksta

