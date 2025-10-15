Kur Alūksnē piesiet suni, kamēr saimnieks iepērkas?

Šonedēļ laikraksta redakcijā vērsās lasītāja, kura vērsa uzmanību uz kādu nepilnību pie Alūksnes veikaliem. Viņa norādīja, ka ne pie viena veikala pilsētā nav iespējas droši piesiet suni, kamēr saimniece iepērkas. Lasītāja vaicāja, vai pastāv iespēja izveidot īpašas suņiem paredzētas piesiešanas vietas, kā tas ir ierasts Rīgā. Līdz šim viņa suni piesējusi pie velosipēdu novietnes, kā to dara arī citi, taču šāda prakse nav laba — reiz pat radās incidents, kad suns neļāva velosipēdistam atstāt savu riteni.
Suņu piesiešanas cilpas pašlaik nav pie abiem “Maxima” veikaliem Alūksnē.
Uzņēmuma pārstāve, komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule, skaidro, ka “Maxima Latvija” regulāri izvērtē klientu vajadzības un nepārtraukti strādā pie tā, lai iepirkšanās pieredze veikalos kļūtu vēl ērtāka. “Ņemot vērā pieaugošo interesi, esam paplašinājuši suņu piesiešanas vietu pieejamību – to ierīkošana tagad kļuvusi par standartu gan jaunajos, gan rekonstruētajos veikalos. Pēc saņemtā ierosinājuma izvērtēsim iespēju šādas piesiešanas vietas uzstādīt arī pie “Maxima” veikaliem Alūksnē, lai četrkājaino draugu saimnieki varētu ērti un bez raizēm iepirkties,” norāda uzņēmuma pārstāve.
Suņu piesiešanas cilpas nav arī pie “Rimi”, lai gan citviet Latvijā pie veikalu tīkla veikaliem tās ir. Kādēļ nav Alūksnē? “Rūpējoties par klientu ērtībām, savos apsaimniekotajos objektos iespēju robežās nodrošinām veikala apmeklētājiem iespēju piesiet suni speciāli tam paredzētā un aprīkotā vietā. Savukārt īpašumā, kur Alūksnē atrodas “Mini Rimi” veikals, esam tikai telpu nomnieks, tāpēc informēsim īpašnieku par pircēju izrādīto interesi un aicināsim apsvērt iespēju izvietot speciāli aprīkotu vietu arī pie šī “Rimi” veikala,” teic “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova.
Tomēr izrādās, ka Alūksnē ir veikals, kur suņus iespējams droši piesiet ārpusē. “Pie veikala “mini top!” Torņa ielā 9A, Alūksnē, ēkas fasādē ir izveidota speciāla metāla cilpa, kas paredzēta suņu piesiešanai veikala apmeklējuma laikā. Savukārt pie veikala “top!” Pils ielā 38A, Alūksnē, šobrīd nav izveidota atsevišķa piesiešanas vieta. Taču tur atrodas jau iepriekš pieminētais velosipēdu novietošanas statīvs, kā arī vairākas ceļa zīmes (stabi), kur nepieciešamības gadījumā iespējams piesiet suni. Ņemot vērā klientu ērtības un drošību, regulāri izvērtējam iespējas paplašināt infrastruktūru, tostarp nodrošināt speciāli šim nolūkam paredzētas cilpas pie mūsu veikaliem,” teic “top!” mārketinga direktore un valdes locekle Ilze Priedīte. Vienlaikus viņa uzsver, ka, plānojot un būvējot jaunos veikalus, jau sākotnēji paredz arī atbilstošas vietas suņu piesiešanai. Piemēram, jaunajā “top!” Grundzālē suņa piesiešanas cilpa ir pa kreisi no ieejas.
