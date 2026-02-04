Jaunā Zirga gada sākuma pasākumi SAC “Alūksne”

Janvāra mēnesis sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (turpmāk SAC “Alūksne”) ienāk ar Jaunā gada “Eņģeļu pasta” dāvanu un apsveikumu saņemšanu, Ziemeru pamatskolas audzēkņu koncertu, “Ilzenes ziņģētāju” dziesmām, piparkūku meistardarbnīcu un dievkalpojumiem.
14.janvārī SAC “Alūksne” iemītnieki tika iepriecināti ar sociālā uzņēmuma “Eņģeļu pasts” sagādātajām dāvanām un apsveikumiem – dažādu krāsu plediem, Zirga gada kalendāriem, siltām zeķēm, krūzītēm, smaržīgiem mazgāšanās līdzekļiem, saldumiem un citiem gardumiem. SAC “Alūksne” iemītnieki un personāls pateicīgi par sagādātajām dāvanām un apsveikumiem. Liels paldies visiem, kuri rūpējas par vecāka gada gājuma cilvēkiem, neaizmirstot viņus apciemot vai nododot kādu priecīgu ziņu, kas dāvā prieku un neaizmirstamus mirkļus SAC “Alūksne” iemītniekiem.
14.janvārī Ziemeru pamatskolas muzicējošie bērni un folkloras kopa “Drīveldreķi” iepriecināja SAC “Alūksne” aprūpes centra iemītniekus ar muzikālu stāstu “2026. gads neienāk klusi, tas ieripo ar dārdošu soli, ar vēju krēpēs, ar spēku sirdī”. Lai skan visa gada garumā! Paldies skolotājām un skolēniem par jauki pavadīto laiku kopā!
22.janvārī SAC “Alūksne” notika piparkūku meistardarbnīca. Iemītnieki izgatavoja garšīgas un smaržīgas piparkūkas, ar kurām varēja cienāties paši un uzdāvināt “Ilzenes ziņģētājām”, kuras 23.janvārī SAC “Alūksne” iemītniekiem sniedz jestru latviešu komponistu Raimonda Paula, Imanta Kalniņa un citu komponistu radīto dziesmu koncertu. Paldies par dziesmām un jauko atmosfēru piektdienas pēcpusdienā.
27.janvārī SAC “Alūksne” vadot dievkalpojumu kalpoja Alūksnes Sv. Trijādības pareizticīgo baznīcas priesteris Konstantīns Volkovs.
29.janvārī SAC “Alūksne” vadot dievkalpojumu kalpoja Evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Magnus Bengtsson.
