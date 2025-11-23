Izzinot Latgales dārgumus - “Sarma” ekskursija Rēzeknes novadā

Par godu Lāčplēša dienas un Latvijas proklamēšanas dienas 107. gadadienai politiski represēto klubs Alūksnē “Sarma” devās izzinošā ekskursijā uz Rēzeknes novadu.
Sākām ar bioloģisko saimniecību “Griķu rezidence”, kas atrodas Ilzeskalna pagastā, aptuveni 15 kilometru attālumā no Rēzeknes. Mūs patīkami pārsteidza laipnā un sirsnīgā uzņemšana. Bioloģiskajai saimniecībai pieder 250 hektāri zemes, kur tiek audzēti kvieši, rudzi, auzas, zirņi, bet īpaša uzmanība tiek pievērsta griķu audzēšanai. Daļa no izaudzētās produkcijas tiek pārstrādāta uz vietas līdz gatavai gala produkcijai.
No griķiem saimniecībā top pilngraudu milti, griķu makaroni, diedzēti griķi, batoniņi, krekeri, kotletes, cepumi, kēksi un kūciņas. Šo daudzveidīgo produkciju mēs nodegustējām skaistajā mājā ar plašām, mājīgām telpām, kas nes nosaukumu “Griķu rezidence”. Šeit notiek arī interesantas meistarklases. Nogaršojām pat griķu pienu – patiesi garšīgs! Paldies saimniekiem par sirsnīgo viesmīlību. Priecēja arī ziņa, ka viņi svētkos bijuši uzaicināti pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uz goda pieņemšanu.
Pa ceļam piestājām arī Īdeņas pilskalnā, kas slejas Ziemeļaustrumu stāvajā nogāzē pie Lubāna ezera. Šis arheoloģiskais piemineklis bijis apdzīvots jau no 11. gadsimta. Netālu atrodas arī senkapi, kurus dēvē par Kara kapiem. Pilskalna nosaukums cēlies no latgaliskā vārda iediņi – “ūdens”. Mūsdienās tas ir privātīpašums, kas aizņem aptuveni vienu kilometru lielu platību. Apkārt paveras pļavas, kas laiku pa laikam pārplūst, purvi un krūmāji, bet no pilskalna paveras skaists skats uz Lubāna ezeru. Prieks par redzēto un uzzināto!
Atklājot Bērzgales bagātīgo mantojumu
Mūsu ceļš veda uz Bērzgali – vietu ar vairāk nekā 550 gadu senu vēsturi. Šis kalnainais apvidus reiz bijis bagāts ar 18 muižām. Par godu Kārļa Ulmaņa viesošanās reizei te iestādīta bērzu birzs. Bērzgalē dzīvojis un strādājis rakstnieks Andris Rupainis, un viņam par godu izveidots arī muzejs. Ciems izvietojies starp diviem ezeriem – Meirānu un Micānu, un tieši šeit sākas Rītupes upe. Atzīmējot folkloras kopas “Bērzgale” 70 gadu jubileju, izgatavoti astoņi ielu baneri ar Bērzgales villaines rakstu, kas rotās Rītupes ielu. Mūsu grupiņu sirsnīgi sagaidīja Bērzgales ēdnīcā “Rīts”, kur galdi bija klāti baltiem galdautiem un valdīja īpaši mājīga gaisotne. Sakām paldies par gardajām pusdienām un sirds mīlestību, ko izstaroja viesmīlīgā saimniece.
Elegance un kultūra Lūznavas muižā
Lūznavas muiža, kas celta jūgendstila arhitektūrā, tika sākta 1905. gadā un pabeigta 1911. gadā. Tā kalpojusi kā ievērojams kultūras centrs Latgalē un bijusi slavenās muižnieku Kerbedžu ģimenes vasaras rezidence. Agrāk muiža saukta par Dlužņevas muižu. Šeit savulaik viesojās un iedvesmu guva daudzi ievērojami mākslinieki, literāti un tēlnieki. Katrai istabu grupai ir izveidota sava ieeja. Vairākas vēsturiskās detaļas ir rūpīgi atjaunotas. Savukārt kāpnes saglabājušās tādas pašas kā senāk – autentisks pagātnes liecinieks. Arī mūsdienās Lūznavas muiža ir rosīgs kultūras centrs – tajā notiek semināri, radošās darbnīcas un svētdienās darbojas kapela, kurā tiek noturēti dievkalpojumi. Apmeklētājiem ir iespēja nakšņot Sofijas (muižnieku meitas) un Felicitas (mazmeitas) rezidencēs, kur joprojām jūtama senatnes elpa un muižas elegance.
Muižas parks aizņem 23,7 hektāru plašu teritoriju ar septiņiem gleznainiem dīķiem. Parkā izvietota Madonnas statuja ar Svētās Marijas gaismas objektu “Sikspārnis”, kā arī vides instalācija “Ābele”, kas rosina pārdomas par represiju laiku. Parkā izveidots Sajūtu dārzs ar bagātīgu augu kolekciju – te aug žuburainās liepas, riekstkoki, Sibīrijas lapegles un ciedru priedes. Dārzā notiek aizraujošas spēles. Ir labirints, no kura atrast izeju nav nemaz tik viegli. Apmeklētājiem pieejams tūrisma informācijas centrs un kafejnīca.
Radošais vakars “Apkalnmājā”
Tuvojoties tumsai, mazliet kavējāmies, taču ļoti vēlējāmies paspēt uz ādas apstrādes meistarklasi. Mūs sirsnīgi sagaidīja saimniece Irēna, rokās turot palielu gaismas lukturīti, un uzmundrināja mūs. Dodamies plašajā, siltajā, mājīgajā “Apkalnmājā”, kas ir vienīgā vieta Latvijā, kur gatavo zirglietas. Šeit top arī somas, somiņas, maki, siksnas. Produkcija ir skaisti noformēta, estētiski baudāma. Saimnieku vadībā gatavojām atslēgu piekariņus – darbs bija aizraujošs un radošs. Nācās arī mazliet padarboties ar āmuru, taču visu caurvija smiekli, labestīgas emocijas un brīnišķīgs miers dvēselei. Priecēja arī tas, ka mūsu šoferītis Ģirts bija kopā ar mums, mēs visi bijām vienoti. Paldies visiem!
Dzidra Dimdāne
Komentāri