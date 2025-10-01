Abonē! E-avīze
Interesanto ekskursiju mēnesis SAC “Alūksne”

14:56 01.10.2025

Ilona Džigure

110

Septembra mēnesis sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (turpmāk SAC “Alūksne”) iesākās ar dievkalpojumu, turpinājās ar ekskursijām uz ZS “Igaunīši” bišu dravu un senlietu muzeju “Fazāni”, vokālā ansambļa koncertu, pasākumu “Burciņu balle”, medicīnas studentu vadītām lekcijām, darbošanos radošajās darbnīcās un dievkalpojumiem.

.septembrī SAC “Alūksne” vadot dievkalpojumu kalpoja  Alūksnes Sv. Trijādības pareizticīgo baznīcas priesteris Konstantīns Volkovs.

5.septembrī pansionāta iemītnieki devās ekskursijā uz ZS “Igaunīši”. Saimniecībā darbojas visa ģimene. Saimniece – biškope Sintija Ilsjāne pastāstīja, ka vēlas ik katram radīt patīkamas sajūtas par bitēm un to radītajiem produktiem.

Visi klātesošie ar interesi klausījās biškopes stāstījumu par bišu dzīvi, baudot karstu zāļu tēju.

10.septembrī SAC “Alūksne” klienti un darbinieki devās ekskursijā uz Smiltenes novada Trapenes pagasta senlietu muzeju “Fazāni”. “Fazāni” ir Zigurda Safranoviča privātais senlietu muzejs, kurā atrodas ap 50 tūkstošu dažādu priekšmetu – pārsvarā cilvēku ziedotas mantas. Muzejs un saimnieka stāsti par senlietām, to pielietojumu un nonākšanu muzejā spēja aizraut pansionāta iemītniekus, kuri klausījās ar milzīgu interesi, jo daudzas senlietas atsauca atmiņā jaunības laikus. 

12.septembrī SAC “Alūksne” klienti varēja baudīt latviešu dziesmu mūzikas skaņas un dzejas vārdus, kurus sniedza Liepnas vokālais sieviešu ansamblis “Noskaņa” ar koncertprogrammu “Dziesmu un dzejas mozaīka”. Vokālā ansambļa vadītāja Lilita Spirka. Sakām lielu paldies par sniegto koncertu un gaidam ciemos pavasarī.

17.septembra pēcpusdienā SAC “Alūksne” iemītnieki piedalījās rudens ražas degustācijas pasākumā “Burciņu balle”.

18. un 29.septembrī SAC “Alūksne” klienti noklausījās medicīnas studentu vadītas lekcijas par alkohola un smēķēšanas kaitīgumu un lekciju par veselīgu uzturu.

22.augustā SAC “Alūksne”  skaistu 101. dzimšanas dienu svinēja viena no Alūksnes novada vecākajām iedzīvotājām – Austra Āboliņa.

24.septembrī notika Alūksnes sv. Bonifācija draudzes priestera Ingara Stepkāna dievkalpojums.

25.septembrī SAC “Alūksne” vadot dievkalpojumu kalpoja Evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Magnus Bengtsson.

Septembra mēnesī centra iemītnieki iesāka darboties radošajās darbnīcās, kuras šomēnes bija veltītas rudens tēmai – “Rudens dekori”. Darbojoties radošajās darbnīcās, tika veidotas krāšņas gaismu spēles caur stiklu.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri septembrī apmeklēja mūsu SAC “Alūksne” iemītniekus – iepriecinot un informējot ar savu darbu ekskursiju laikā, lekcijās, radošajās darbnīcās, dziesmām un dzejas skaņām, ar dievkalpojumiem! Lai mums visiem ar krāsainām lapām bagāts un baudāms oktobris!

