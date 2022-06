Iepriecina sociālās aprūpes centra „Pīlādži” iemītniekus

Sociālās aprūpes centrā „Pīlādži’’ 5. Jūnijs ir priecīga diena jo uzliktā afiša aicina uz Vasaras svētku pasākumu. Tāpēc manāma rosība, Virtuves darbinieces attēlā (Baiba un Rudīte izcepušas rabarberu plātsmaizes) Aprūpētājas steidz vēl paveikt pēdējos rīta darbus. Aktīvi iesaistās arī medicīnas māsa Maija KĻAVIŅA, viņa sagaidīja abas mākslinieces Daci ORLOVU un Aivu LIELBĀRDI un palīdzēja arī pie klientu aizvešanas uz zāli, vēlāk bija kopā ar zālē sēdošajiem. Pasākumā piedalījās arī sociālā rehabilitētāja Māra ZIHMANE, pateicoties viņai arī notika koncerts jo abas dziedātājas Māra uzaicināja. Dalību ņēma arī sociālā aprūpētāja Andriana PREIMANE. Kad visi, kuriem veselība atļāva bija ieņēmuši savas vietas, sākās līdz sirds dziļumiem saviļņojošs koncerts. Pirms iesākās dziesmas un dzejas lasījumi, piebilstams, ka dzejoļi iepriekš nekur nebija dzirdēti, Dace klausītājiem pastāstīja par Vasaras svētkiem to nozīmi un arī ticējumiem- viens no tiem bija ļoti iepriecinošs- Ja vasaras svētku dienā spīd saule būs ražīga vasara! Vairāk nekā stundu garajā koncerta izskanēja 30 dziesmas, kuras mijās ar dzeju. Visas dziesmas nenosaukt, tāpat dzejoļus. No dzejoļiem visvairāk patika „Pastāsti man pasaku par vasaru’’ to Maija lūdza nokopēt. Koncerts iesākās ar dziesmu „Kā lai notur’’, Vasarai, Bišu koks, Smilšu rausis, Vālodzīte, Vecpiebalgas ūdensrozes un daudzas citas dzirdētas un mazāk pazīstamas dziesmas. Kā jau minēju visas dziesmas nenosaukt, tāpat kā tautas dziesmas, kurām pievienojās arī klātesošie. Tā kā aiz kalniem nav arī Jāņi, tad bija lūgums arī koncerta beigās dziedāt arī kādu no Līgo dziesmām.

Aplausi nerimās, pateicības dāvanas no aprūpes centra puses, prieks bija abpusējs, un pat vīri vēlāk teica, ka asaras no saviļņojuma saskrējušas acīs, tik sirsnīgs mīlestības pilns bijis Vasarsvētku koncerts. Protams, dziedātājām bija jāapsola atbraukt vēlreiz, tam var tikai pievienoties. Daces un Aivas no vēlējums visiem-,,Lai katrā mājā jūtama vasaras smarža’’

Paldies visiem, kuri sarūpēja šo pasākumu un ņēma tajā dalību. Vasara ir atvērusi durvis, lai ražīgas dienas līdz Līgo vakaram!