Dēļu vairogi domāti koku aizsardzībai

Alūksnieši cītīgi seko līdzi dažādām pārmaiņām pilsētā, un ievērojuši, ka pilsētā atsevišķās vietās ar dēlīšiem aizklāti koku stumbri. Šādus apdarinātus kokus var novērot Helēnas un Tirgotāju ielās. Kāda alūksniete, sazinoties ar redakciju, uzskata, ka ar dēļiem apšūtos kokus izmantojis atrakciju parks, kas nesen viesojās Alūksnē, un lūdz noskaidrot, kad kokus atbrīvos no šīm skavām.
Lai noskaidrotu, kas kokiem sagādājis šos dēļu “mētelīšus”, redakcija vērsās Alūksnes novada pašvaldībā. Pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Elīna Birzniece stāsta, ka ar dēļiem apliktie koki nav saistāmi ar nesen pilsētā pabijušo atrakciju parku. “Jūlijā uzsākām darbus projektā, kas paredz Helēnas ielas posma no Jāņkalna ielas līdz Dārza ielai, Blaumaņa ielas un Tirgotāju ielas no Blaumaņa ielas līdz Vidus ielai pārbūvi. Lai aizsargātu kokus no nejaušas bojāšanas remontdarbu laikā, vairākus no tiem, kuri atrodas tuvāk ielai, aplika ar dēļu vairogu,” stāsta šī projekta vadītāja E. Birzniece. Viņa uzsver, ka šāds aizsardzības veids tiek pielietots visur, kur iespējama nejauša koku bojāšana, un tas nenodara kokiem nekādu sliktumu. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 15 mēneši, pēc tam, kad remontdarbi būs pabeigti, koki no aizsargvairoga tiks atbrīvoti.
