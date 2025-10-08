Abonē! E-avīze
Trešdiena, 8. oktobris
Aina, Anete
weather-icon
+16° C, vējš 0.89 m/s, R-ZR vēja virziens
Dēļu vairogi domāti koku aizsardzībai

13:08 08.10.2025

Aivita Lizdika

68

Alūksnieši cītīgi seko līdzi dažādām pārmaiņām pilsētā, un ievērojuši, ka pilsētā atsevišķās vietās ar dēlīšiem aizklāti koku stumbri. Šādus apdarinātus kokus var novērot Helēnas un Tirgotāju ielās. Kāda alūksniete, sazinoties ar redakciju, uzskata, ka ar dēļiem apšūtos kokus izmantojis atrakciju parks, kas nesen viesojās Alūksnē, un lūdz noskaidrot, kad kokus atbrīvos no šīm skavām.

Lai noskaidrotu, kas kokiem sagādājis šos dēļu “mētelīšus”, redakcija vērsās Alūksnes novada pašvaldībā. Pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Elīna Birzniece stāsta, ka ar dēļiem apliktie koki nav saistāmi ar nesen pilsētā pabijušo atrakciju parku. “Jūlijā uzsākām darbus projektā, kas paredz Helēnas ielas posma no Jāņkalna ielas līdz Dārza ielai, Blaumaņa ielas un Tirgotāju ielas no Blaumaņa ielas līdz Vidus ielai pārbūvi. Lai aizsargātu kokus no nejaušas bojāšanas remontdarbu laikā, vairākus no tiem, kuri atrodas tuvāk ielai, aplika ar dēļu vairogu,” stāsta šī projekta vadītāja E. Birzniece. Viņa uzsver, ka šāds aizsardzības veids tiek pielietots visur, kur iespējama nejauša koku bojāšana, un tas nenodara kokiem nekādu sliktumu. Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 15 mēneši, pēc tam, kad remontdarbi būs pabeigti, koki no aizsargvairoga tiks atbrīvoti.

Jaunākie komentāri

Experts komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

VEF šodien basketbols. Ko Blūms, kādas taktikas. Neticu Blūmam, pa dzīvi amatieris. VEF šodien zaudēs.

21:09 07.10.2025

Adleram komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Slimnīca, ja nevar 7 miljonus ieguldam kapos. Kapi ir turpinājums slimnīcai.

21:03 07.10.2025

DaigulieteBlūma komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

Tikai Mednis vai Koemecs saprot slimnīcu. Viņi speciālisti ar pieredzi ar ir.

20:48 07.10.2025

Da komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

Mednim vai Koemecam jāvada slimnīca. Ir neatsverama pieredze. Gudrāku cilvēku Alūksnē speciālistiu nav.

20:42 07.10.2025

Dzīvesgudrais komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

No slimnīcas vienmēr daudzi nonāk kapos. Vajag kapus.

20:39 07.10.2025