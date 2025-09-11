Slēgs Latvijas gaisa telpas zonu pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju

No ceturtdienas, 11. septembra plkst. 18.00 vismaz uz vienu nedēļu – līdz 18. septembrim – tiek slēgta Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju, ziņo Aizsardzības ministrija.
“Krievijas bezpilota lidaparāti NATO gaisa telpā ir trauksmes signāls un mums jādara viss iespējamais, lai nepieļautu dronu uzbrukumu eskalāciju. Latvijas gaisa telpas zonas slēgšana ļaus pilnībā kontrolēt gaisa telpas aizliegto zonu un atvieglos nesankcionētu lidojošu objektu pamanīšanu, atbrīvos gaisa telpas aizliegto zonu NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas iznīcinātājiem un mūsu pretgaisa aizsardzībai. Gaisa telpas slēgšana ļaus pastiprināti testēt akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas, veikt dronu un pretdronu simulācijas, izvietot papildu un trenēt mobilās kaujas vienības,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
“Nacionālie bruņotie spēki jau gada garumā īsteno pretgaisa aizsardzības operāciju Latvijas austrumos. Gaisa telpas slēgšana paātrinās pretgaisa aizsardzības kaujas grupu reağēšanu uz potenciālu apdraudējumu. Vienlaikus tiks pastiprināti testētas jau iepriekš izstrādātās gaisa telpas aizsardzības procedūras, apziņošanas algoritmi, un sensoru apkopoto datu analizēšana,” skaidro Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku izvērtējumu tūlītēja militāra apdraudējuma Latvijai nav, taču visptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā Nacionālie bruņotie spēki ir paaugstinātā gatavībā. Lai mazinātu dronu apdraudējumu, Latvijas Austrumu pierobežā pastāvīgā dežūrā atrodas Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības vienības, lai vajadzības gadījumā notriektu agresorvalstu dronus. Tāpat ir pastiprināta NATO patrulēšanas misija, kā arī tiek ieviestas jaunas akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas. Pēdējā gada laikā ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas sadarbībā ar Latvijas Gaisa satiksmi ļauj ātri slēgt gaisa telpu apdraudētās teritorijās. Tāpat ir veiktas izmaiņas, kas pastiprina lidojumu kontroli Latvijas austrumu gaisa telpā.
Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs visptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu ar mērķi noskaidrot viņu gatavību ierasties vienībās un veikt kaujas uzdevumus.
Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025” notiek no 2. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā. Tajās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri, un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.
