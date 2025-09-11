Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 15. septembris
Sandra, Gunvaldis, Gunvaris, Sondra
weather-icon
+14° C, vējš 0.45 m/s, D-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Slēgs Latvijas gaisa telpas zonu pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju

23:07 11.09.2025

Agita Bērziņa

312

Foto: Gatis Dieziņš (Aizsardzības ministrija)

No ceturtdienas, 11. septembra plkst. 18.00 vismaz uz vienu nedēļu – līdz 18. septembrim – tiek slēgta Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju, ziņo Aizsardzības ministrija.

“Krievijas bezpilota lidaparāti NATO gaisa telpā ir trauksmes signāls un mums jādara viss iespējamais, lai nepieļautu dronu uzbrukumu eskalāciju. Latvijas gaisa telpas zonas slēgšana ļaus pilnībā kontrolēt gaisa telpas aizliegto zonu un atvieglos nesankcionētu lidojošu objektu pamanīšanu, atbrīvos gaisa telpas aizliegto zonu NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas iznīcinātājiem un mūsu pretgaisa aizsardzībai. Gaisa telpas slēgšana ļaus pastiprināti testēt akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas, veikt dronu un pretdronu simulācijas, izvietot papildu un trenēt mobilās kaujas vienības,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.

“Nacionālie bruņotie spēki jau gada garumā īsteno pretgaisa aizsardzības operāciju Latvijas austrumos. Gaisa telpas slēgšana paātrinās pretgaisa aizsardzības kaujas grupu reağēšanu uz potenciālu apdraudējumu. Vienlaikus tiks pastiprināti testētas jau iepriekš izstrādātās gaisa telpas aizsardzības procedūras, apziņošanas algoritmi, un sensoru apkopoto datu analizēšana,” skaidro Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku izvērtējumu tūlītēja militāra apdraudējuma Latvijai nav, taču visptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā Nacionālie bruņotie spēki ir paaugstinātā gatavībā. Lai mazinātu dronu apdraudējumu, Latvijas Austrumu pierobežā pastāvīgā dežūrā atrodas Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības vienības, lai vajadzības gadījumā notriektu agresorvalstu dronus. Tāpat ir pastiprināta NATO patrulēšanas misija, kā arī tiek ieviestas jaunas akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas. Pēdējā gada laikā ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas sadarbībā ar Latvijas Gaisa satiksmi ļauj ātri slēgt gaisa telpu apdraudētās teritorijās. Tāpat ir veiktas izmaiņas, kas pastiprina lidojumu kontroli Latvijas austrumu gaisa telpā.

Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs visptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu ar mērķi noskaidrot viņu gatavību ierasties vienībās un veikt kaujas uzdevumus.

Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025” notiek no 2. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā. Tajās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri, un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu? (1)

08:00 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apsver strādāt visu diennakti

08:45 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” norise Vidzemes reģionā

15:50 10.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Skanēs jauns orķestra stāsts

08:00 09.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kas notiek bijušajās skolās? (44)

10:00 09.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē ekspluatācijā nodots pārbūvētais Pils ielas posms un jaunais gājēju celiņš

12:25 12.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai lasāt dzeju?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
16
Septembris
Visu dienu

Orientēšanās sacensību seriāla “HORIZONTA KAUSS 2025” 5. kārta
Ceturtdiena
18
Septembris
Sākums: 14:00
Beigas: 18:00

Svētku diena senioriem
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieci Dinu Zoldneri
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 18:00

Rudens noskaņu koncerts ar Andri Skuju
Sestdiena
20
Septembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kino Kino komentē:

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu?

Katru dienu mums vajag cīnīties par ārsta, medmāsiņas utt dzīvību un veselību. Paraksts: Adlers, Salahs, Tomsons, Tomsons.....

13:08 11.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Maksima gan jau, ka ir liels nodokļu maksātājs. To nemetot būs gan jau ka naudiņa lietū cietušajiem zemniekiem.

22:33 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Ar govīm varam kopā ļoti daudz......

22:32 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Ar govīm varam kopā ļoti d

22:31 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Kas notiek bijušajās skolās?

Kaut kas notiek daudz

22:15 09.09.2025