Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 15. septembris
Sandra, Gunvaldis, Gunvaris, Sondra
weather-icon
+14° C, vējš 0.45 m/s, D-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Alūksnes novada iedzīvotāju padomes vēlēšanas notiks no 22. līdz 28. septembrim

10:27 03.09.2025

Alūksniešiem.lv redakcija

407

Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Alūksnes novada iedzīvotāju padomes tapšanā un piedalīties iedzīvotāju padomes vēlēšanās, kas notiks no 22. līdz 28. septembrim.

          Alūksnes novada iedzīvotāju padome sastāvēs no 16 padomes locekļiem – pa vienam no katras teritoriālās vienības (pagastiem un pilsētas). Iedzīvotāju padome tiek izveidota vēlēšanu ceļā.

Kas un kur var balsot?

          Iedzīvotāju padomes vēlēšanās var balsot personas, sākot no 16 gadu vecuma, ja dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā, un persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai citas ES valsts pilsonis, kas ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā.

SVARĪGI! Vēlētājs balso tajā Alūksnes novada pagastā/pilsētā, kur ir bijusi viņa deklarētā dzīvesvieta šī gada 1. septembrī (dienā, kad Pilsonības un migrācija slietu pārvalde ir sagatavojusi vēlēt tiesīgo personu sarakstu uz pulksten 8.39) par attiecīgās teritorijas kandidātu/-iem.

Klātienes balsošanas vietas:

  • Alūksnē – Alūksnes pilsētas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, tā darba laikā;
  • Pagastos – Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienībās – Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros to darba laikā, Kalncempju pagastā – Alūksnes novada bibliotēkas struktūrvienībā tās darba laikā.

          Vēlēšanu norise ārpus minēto pašvaldības struktūrvienību telpām nav paredzēta, izņemot elektronisko balsošanu.

Balsošana elektroniski:

          Ja uz klātienes vēlēšanām kādu iemeslu dēļ nevarat ierasties, būs iespējams nobalsot elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēlēšanu zīmi (vēlēšanu nedēļā būs pieejama www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padome) nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: padome@aluksne.lv. Elektroniski tiks pieņemtas vēlēšanu zīmes, kas būs saņemtas norādītajā e-pastā, sākot no pirmās vēlēšanu dienas plkst. 00.00 līdz pēdējās vēlēšanu dienas plkst. 23.59.

Vēlēšanu norise

  • Vēlētājs var balsot tikai personiski;
  • vēlētājs atbildīgajam darbiniekam klientu apkalpošanas centrā, bibliotēkā uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • atbildīgais darbinieks pārbauda personu apliecinošu dokumentu un to, vai ziņas par vēlētāju ir iekļautas vēlēt tiesīgo personu sarakstā;
  • atbildīgais darbinieks izsniedz vēlēšanu zīmi ar attiecīgās teritoriālās vienības kandidātiem;
  • vēlētājs par veidlapas saņemšanu parakstās vēlēt tiesīgo personu sarakstā;
  • vēlētājs aizpilda vēlēšanu zīmi. Katram vēlētājam vēlēšanu zīmē ir iespēja izdarīt atzīmes pie kandidātiem, veicot atzīmi “+” vai “-“. Ja vēlēšanu zīmē ir vairāki kandidāti, vēlētājs ar atzīmi “+” var atbalstīt tikai vienu no kandidātiem, atbilstoši iedzīvotāju padomes pārstāvju vietu skaitam no vienas teritoriālās vienības. Vēlēšanu zīmi var atstāt arī negrozītu;
  • vēlētājs ievieto aizpildīto vēlēšanu zīmi aizzīmogotajā kastē.

Balsu skaitīšana

          Balsu skaitīšana notiks šādā kārtībā:

  • ja par kandidātu nav izdarīta atzīme, kandidāts iegūst vienu punktu;
  • ja par kandidātu ir izdarīta “+” atzīme, kandidāts iegūst divus punktus;
  • ja par kandidātu ir izdarīta “-“ atzīme, kandidāts punktu neiegūst.

 Kopējo balsu skaitu katram kandidātam rēķina pēc iegūto punktu summas.

          SVARĪGI! Lai kandidāti tiktu ievēlēti Alūksnes novada iedzīvotāju padomē, nav nepieciešams sasniegt kādu noteiktu iegūto balsu slieksni. Līdz ar to tajos novada pagastos, kur iedzīvotāju padomei ir izvirzīts tikai viens kandidāts, lai tas tiktu ievēlēts iedzīvotāju padomē, pietiek, ka viņu ir atbalstījis viens vēlētājs.

          Citādāk ir vietās, kuras pārstāvēt virzīti vairāki kandidāti – tur gan iedzīvotāju padomē ievēlēts tiks tas kandidāts, kurš iegūs vislielāko atbalstu.

IEDZĪVOTĀJU PADOMES KANDIDĀTI
Alūksnē: Inese Leite, Dzintars Strodāns, Liāna Sīle, Haralds Dambis.
Alsviķu pagastā: Dainis Dimdiņš.
Annas pagastā: Jolanta Umure, Iluta Jantone, Aļesja Kenca.
Ilzenes pagastā: Baiba Johansone.
Jaunannas pagastā: Aigars Ribušs, Kaspars Gusts, Ilgvars Briedis.
Jaunalūksnes pagastā: Paula Pūpola, Jānis Strapcāns , Daiga Dambe-Kļaviņa.
Jaunlaicenes pagastā: Santa Grigule, Laima Dzirne.
Kalncempju pagastā: Anta Spilva.
Liepnas pagastā: Gunita Kaņepe.
Malienas pagastā: Janita Šķendere.
Mālupes pagastā: Kristīne Savko.
Mārkalnes pagastā: Gunita Berkule.
Pededzes pagastā: Darja Markova, Jekaterina Grabovņicka.
Veclaicenes pagastā: Lolita Šadurska.
Zeltiņu pagastā: Silva Zariņa.
Ziemera pagastā: Dainis Skaistkalns.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu? (1)

08:00 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apsver strādāt visu diennakti

08:45 11.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” norise Vidzemes reģionā

15:50 10.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Skanēs jauns orķestra stāsts

08:00 09.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kas notiek bijušajās skolās? (44)

10:00 09.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē ekspluatācijā nodots pārbūvētais Pils ielas posms un jaunais gājēju celiņš

12:25 12.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai lasāt dzeju?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
16
Septembris
Visu dienu

Orientēšanās sacensību seriāla “HORIZONTA KAUSS 2025” 5. kārta
Ceturtdiena
18
Septembris
Sākums: 14:00
Beigas: 18:00

Svētku diena senioriem
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar rakstnieci Dinu Zoldneri
Piektdiena
19
Septembris
Sākums: 18:00

Rudens noskaņu koncerts ar Andri Skuju
Sestdiena
20
Septembris
Visu dienu

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kino Kino komentē:

Vai atkal būs jācīnās par slimnīcu?

Katru dienu mums vajag cīnīties par ārsta, medmāsiņas utt dzīvību un veselību. Paraksts: Adlers, Salahs, Tomsons, Tomsons.....

13:08 11.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Maksima gan jau, ka ir liels nodokļu maksātājs. To nemetot būs gan jau ka naudiņa lietū cietušajiem zemniekiem.

22:33 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Ar govīm varam kopā ļoti daudz......

22:32 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Alūksnes novadam – 24 674 eiro lietus nodarīto postījumu kompensēšanai

Ar govīm varam kopā ļoti d

22:31 09.09.2025

Kino Kino komentē:

Kas notiek bijušajās skolās?

Kaut kas notiek daudz

22:15 09.09.2025