Zeltiņu baznīcā skanēs arfa

Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

Rīt, 27. maijā pulksten 17.00 Baznīcu nakts ietvaros Zeltiņu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā koncertēs arfiste Elizabeta Lāce. Koncertā viņa atskaņos ciklu “Laiku lokos”, kas ir muzikāls ceļojums cilvēces apziņas atmiņās no pirmatnējās senatnes caur pagātnes gadsimtu skaņām un tēliem, līdz mūsdienu pasaulei – tie ir stāsti par cilvēka attiecībām ar to, kas neapstādināms, neizmaināms, neizdibināms…

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Koncerta rīkotāji atklāj, ka Elizabeta Lāce jau savulaik Dārziņskolā raksturota kā arfiste ar virtuozām dotībām, ir viena no savas paaudzes oriģinālākajām skaņas un skatuvju māksliniecēm Latvijā, kuras repertuārs sniedzas no senās mūzikas un baroka līdz pat 21. gadsimta trešās desmitgades mūzikas interpretācijām, no autentiskām džeza/folka/ avangarda improvizācijām līdz arhitektoniski strukturētiem oriģināldarbu cikliem un starpdisciplinārām performancēm. Kā soliste ar orķestri vairākkārt ieskaņojusi arfas koncertus ar “Sinfonietta Concertante” (maestro Andris Vecumnieks) un Vidzemes kamerorķestri maestro Andra Veismaņa vadībā, u.c. Izdevusi vairākus solo un kamermūzikas albumus. Ir “Austras balvas”, “Zelta Mikrofona” un citu godalgu nominante un laureāte. Līdzās arfai kā ar galvenajiem izteiksmes līdzekļiem vēl strādā caur vokālu, elektroniku un attēlu. Augstākās izglītības gaitas turpinājusi Lielbritānijā, Latvijā un Somijā, līdzās muzikālajai izglītībai ieguvusi arī teātra režisora maģistra grādu.