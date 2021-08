Zeltiņos svinēs svētkus

Katru gadu augusta sākumu Zeltiņu pagastā sagaida īpašām sajūtām – no malu malām sabrauc radinieki un ciemiņi, pagastā svin svētus un piemin aizgājušos. Lai arī šogad vīrusa ierobežojumu dēļ plašus svētkus Zeltiņos nesvinēs, tomēr dažas svētku aktivitātes ir paredzētas.

Piektdien un sestdien, 6. un 7. augustā, ikviens varēs piedalīties foto orientēšanās aktivitātē “Kur zelts?”, dodoties vienā no trim distancēm, kas paredzētas kājāmgājējiem, velosipēdistiem un autobraucējiem. Foto orientēšanās notiks 6. augustā no pulksten 17.00 līdz 21.00, 7. augustā no pulksten 11.00 līdz 14.30, taču jāņem vērā, ka reģistrēšanās 7. augustā sacensībām ir līdz pulksten 12.00. Starts jeb kartes saņemšana – pie Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parka. Labāko apbalvošana turpat 7. augustā ap pulksten 15.30. Foto orientēties var komandā līdz pieciem dalībniekiem.

Spēlēs volejbolu

Sestdien Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā norisināsies arī tradicionālā Kristera kausa izcīņa pludmales volejbolā. Sacensību sākums pulksten 10.00, reģistrēšanās līdz 9.50. Kausa izcīņa norisināsies vīriešu un sieviešu konkurencē, komandā divi spēlētāji, dalībnieku vecums un profesionalitāte netiek ierobežota.

Koncerts – ar sertifikātiem

Sestdien pulksten 18.00 Zeltiņu estrādē paredzēta lustīga uzvešanās brīvā dabā, kur savu mācēšanu izrādīs Carnikavas amatierteātris “Nagla” ar izrādi iz seniem laikiem “Preilenīte”, Carnikavas folkloras kopa “Cēlāji” ar ausij tīkamiem dziedamiem gabaliem un Grundzāles deju kolektīvs “Rieda” ar jestru dancošanu. To visu kopā “tamborēs” aktieris un režisors Zigurds Neimanis. “Apmeklētājiem būs jāuzrāda derīgs digitālais “Covid-19” sertifikāts, kas apliecina veikto vakcināciju vai “Covid-19” izslimošanu, un personu apliecinošs dokuments. Bērnu sektorā pasākumu varēs apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kuri nav vakcinēti, pārslimojuši un nav jāveic “Covid-19” tests, un vecāki, uzrādot sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu,” skaidro Zeltiņu tautas nama vadītāja Gunita Paleja.

Balle ar iemīļotu grupu

Ballē sākot no pulksten 22.00 spēlēs Zeltiņos iecienītā grupa “Rolise” no Gulbenes. Arī, ierodoties uz balli, jāuzrāda “Covid-19” sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. “Ir jārēķinās ar to, ka visā valstī jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi. Mēs to nevaram ietekmēt un mainīt,” skaidro G. Paleja. Svētdien, 8. augustā pulksten 13.00 Zeltiņu kapsētā dievkalpojums. Šoreiz saistībā ar ierobežojumiem koncerta baznīcā nebūs.